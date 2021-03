Los adultos mayores han sido incorporados a la primera fase de vacunación contra la COVID-19 en el Perú. Según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte, la inmunización de este grupo poblacional comenzará este lunes 8 de marzo. Al inicio, la prioridad la tendrán aquellos que viven en albergues públicos o privados, así como en distritos con más alta concentración de casos de coronavirus.

Con miras a esta labor, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que los ciudadanos mayores de 60 años podrán registrarse en un padrón digital para ser vacunados. Dicha relación se elaboró con diversas bases de datos, como las de Seguridad Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ONPE y Reniec.

Recientemente, EsSalud también lanzó una plataforma de actualización de datos para el proceso de vacunación: EsSalud Te Cuida. Sin embargo, solo los asegurados pueden acceder a dicho servicio.

¿Cuándo comienza el registro de adultos mayores para la vacuna COVID-19 en Perú?

Aún no se ha dado una fecha exacta para el inicio del registro. No obstante, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, anunció que esta semana saldrá un aplicativo de autorregistro para que los adultos mayores puedan saber si se encuentran en el padrón al ingresar sus datos. De no figurar allí, podrán inscribirse con su información personal y de domicilio.

“(El app) servirá para una intervención muy planificada, pues la idea es tener actualizado el lugar de residencia de las personas adultas mayores, pero también tener la cobertura del mayor espacio territorial de los lugares donde viven”, sostuvo Minaya.

¿Hay un link para registrarse?

Todavía no se cuenta con el link para el registro de los adultos mayores; sin embargo, se espera que el aplicativo de autorregistro sea lanzado en los próximos días.

Vacunación de adultos mayores iniciará este lunes 8 de marzo, según Minsa. Foto: La República

¿Cuáles son las fases de la vacunación en Perú?

Fase 1:

Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector Salud

Adultos mayores de 60 años a más

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Bomberos

Cruz Roja

Personal de seguridad

Serenazgo

Brigadistas

Personal de limpieza

Estudiantes de la salud

Miembros de las mesas electorales.

Fase 2:

Personas con comorbilidad a priorizar

Población de comunidades nativas o indígenas

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las personas privadas de su libertad.

Fase 3: