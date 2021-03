Faltan 38 días para las Elecciones Generales 2021, jornada en la que los ciudadanos peruanos tendrán el deber cívico de elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la Republica, así como a los integrantes del Congreso de la República y del Parlamento Andino, por ello, la ONPE habilitó la plataforma web oficial para que conozcas con anticipación el lugar al que te tocará acudir a votar el 11 de abril.

Aquí te presentamos todos los detalles sobre cómo consultar tu local de votación. Ten en cuenta que anteriormente el organismo elector lanzó la web www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe para que puedas conocer con tu DNI si resultaste elegido miembro de mesa en los próximos comicios.

¿Cómo saber mi local de votación?

Para conocer dónde te toca votar el próximo 11 de abril de este año, sigue estas indicaciones:

Ingresa a www.onpe.gob.pe y busca el recuadro de Elecciones generales 2021

Ya en la sección, dale clic en el apartado Conoce tu lugar de votación y si eres miembro de mesa y haz clic en Quiero saber

y haz clic en En la siguiente pantalla, escribe tu DNI en el recuadro correspondiente

Pulsa en Consultar y el sistema te indicará tu local de votación, mesa de sufragio y número de orden.

¿Se puede cambiar mi local de votación?

Ya no se puede realizar cambios de local de votación , ya que dicho proceso culminó el pasado 3 de enero.

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

Al momento de hacer la consulta en la web de la ONPE para saber dónde te toca votar y si eres miembro de mesa, la plataforma también te indicará el número de tu mesa de sufragio.

¿Cuándo son las Elecciones 2021?

Las Elecciones Generales 2021 se realizarán el próximo domingo 11 de abril a nivel nacional y para los residentes en el extranjero. Con todas las medidas de bioseguridad frente a la pandemia por la COVID-19, los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, vicepresidente y también a los nuevos integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.

¿A qué hora tengo que ir a votar?

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los locales de votación y así evitar contraer el coronavirus, la ONPE dispuso una serie de horarios para personas mayores de edad, embarazadas y dependiendo del último dígito de tu DNI.

7.00 a. m. - 8.59 a. m.: Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y de riesgo.

9.00 a. m. - 10.00 a. m.: Personas cuyo DNI termina 1

10.00 a. m. - 11.00 a. m.: Personas cuyo DNI termina 2

11.00 a. m. - 12.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 3

12.00 p. m. - 1.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 4

1.00 p. m. - 2.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 5

2.00 p. m. - 3.00 p. m.: Personas cuyo DMI termina 6

3.00 p. m. - 4.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 7

4.00 p. m. - 5.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 8

5.00 p. m. - 6.00 p. m.: Personas cuyo DNI termina 9

6.00 p. m. - 7.00 p.m. : Personas cuyo DNI termina 0.

¿Cuál es el Link para saber si soy miembro de mesa?

Para ello, debes realizar los mismos pasos: ingresar a este LINK y colocar tu número de DNI. Así, conocerás tu tipo de voto, tu mesa de sufragio, tu local de votación y hasta la dirección del mismo.

¿Los miembros de mesa serán capacitados?

Para cumplir correctamente tu función como miembro de mesa, la ONPE ha publicado en su página oficial todas las instrucciones que debes seguir el día de las elecciones. Solo debes ingresar al siguiente LINK y revisar paso a paso los detalles de la capacitación virtual . Si tienes otras consultas, también puedes comunicarte al 417 0630.

¿Los miembros de mesa serán vacunados?

Desde el Ministerio de Salud, se comunicó que los miembros de mesa del siguiente proceso electoral no necesariamente serán vacunados antes de los comicios.

“Con relación a las personas que participarán en el proceso electoral, aclaramos con el jefe de la ONPE que esto no es un prerrequisito para su participación en las elecciones”, indicó el ministro Ugarte, quien destacó que los miembros de mesa sean compensados como prioritarios en los padrones de vacunación, “pero no necesariamente tiene que ser eso antes de las elecciones”, aclaró.

¿Qué pasa si no cumplo mi rol como miembro de mesa?

Si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberás pagar una multa por omisión a la instalación de mesa de 220 soles.

Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omisión a la instalación de la mesa y la otra por no sufragar, que dependerá de la clasificación como “no pobre”, “pobre” o “pobre extremo”.

¿Qué pasa si no voy a votar?

El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Si no cumples con el deber cívico, podrás ser multado con hasta 88 soles.

Multa por no ir a votar

S/ 88 si vives en un distrito clasificado como “no pobre”

S/ 44 si tu distrito es clasificado como “pobre”

S/ 22 si tu distrito es catalogado como “pobre extremo”.

