Conocer tu reporte de deudas en Infocorp te será de gran ayuda para manejar tus gastos de la forma más adecuada y saber cómo te evalúan los bancos y demás entidades si deseas solicitar un crédito.

En Infocorp no aparecen solamente los deudores. La base contiene la información crediticia de todos los peruanos mayores de edad, tengan deudas o no, en base a los datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de fuentes como la banca no regulada, empresas de servicios, empresas comerciales y microfinancieras.

En esta nota te explicaremos cómo revisar tu historial crediticio en Infocorp y qué hacer para regularizar tu situación.

¿Cómo saber si estoy en Infocorp?

No es necesario saber si “estás” en Infocorp, pues allí aparecen todos los peruanos mayores de edad, con calificación positiva o negativa. Usualmente, muchas personas confunden el figurar allí con tener un historial crediticio negativo. Esto último puede revisarse en el reporte de deudas que ofrece dicha marca.

Consulta gratis con tu DNI si estás en Infocorp

No es necesario saber si uno “está” en Infocorp por lo ya explicado arriba. Lo que sí puedes hacer es consultar tu reporte de deudas. Una forma de hacerlo es pagando un precio en la página de Equifax, empresa de la cual forma parte Infocorp. Otra es obtenerlo de manera gratuita (aunque con menos información) a través de la plataforma web de Sentinel.

Sigue estos pasos para revisar tu reporte de deudas en esta última página:

Ingresa a la web de Sentinel: https://misentinel.sentinelperu.com/misentinelweb/dist/#/registro

Ingresa tu número y dígito verificador de DNI y tu correo electrónico

Escribe tu número de celular y selecciona SMS para recibir tu código por mensaje de texto

Sigue las demás instrucciones de la página

Terminado el registro, podrás ver tu historial crediticio de los últimos 12 meses.

¿Cómo saber mi estado en Infocorp?

Para averiguar tu estado en Infocorp, debes revisar tu reporte de deudas, el cual podrás obtener siguiendo estas instrucciones:

Ingresa a la plataforma web de Equifax: https://soluciones.equifax.com.pe/e-commerce/compra/reporte-infocorp-propio-30/

Elige si vas a adquirir tu reporte o el de un tercero (persona o empresa)

Ingresa tu tipo y número de documento, tu dirección y el correo electrónico donde recibirás el reporte

Acepta los términos y condiciones y pulsa continuar

Una vez se hayan validado tus datos, podrás hacer el pago por el reporte. El costo es de S/29.90

Tu reporte aparecerá en el correo electrónico que consignaste.

Plataforma web de Equifax. Foto: captura de soluciones.equifax.com.pe

¿Es posible salir de Infocorp?

En un sentido estricto, no es posible “salir” de Infocorp, puesto que este registra la información crediticia de todos los peruanos. Lo que sí puedes hacer es mejorar tu historial siguiendo estos pasos:

Revisa el estado de tus deudas en tu Reporte Crediticio Infocorp, el cual puedes solicitar desde S/29,90

Luego, contacta a la entidad con la que tienes una deuda y gestiona el pago para que estés al día

Tras pagar toda la deuda, pide una constancia de no adeudo para certificar que no tienes pagos pendientes.

¿Qué es Infocorp?

Infocorp es la central de riesgos privada donde se registra toda la información crediticia del Perú. Desde 1995, es una marca de Equifax. La información de la base de datos puede ser positiva o negativa.

Los datos de Infocorp se actualizan constantemente gracias a un trabajo conjunto entre Equifax con la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).