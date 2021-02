El bono de 600 soles comenzó a cobrarse desde el 17 de febrero del 2021. El Gobierno peruano informó que este subsidio forma parte de las medidas de apoyo económico para las personas en situación de vulnerabilidad y que vieron afectados sus ingresos a causa de la pandemia de la COVID-19.

Las autoridades competentes también comunicaron que este subsidio está dirigido hacia las familias que residen dentro de las regiones que se encuentran en nivel de alerta extremo ante el incremento de contagios del coronavirus, y que, al mismo tiempo, vienen cumpliendo la cuarentena obligatoria.

¿Qué es el Bono 600 soles?

El bono de 600 soles es un subsidio destinado a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dentro de las regiones de riesgo extremo, las cuales están con inmovilización social obligatoria hasta el 28 de febrero del 2021.

Sergio García, representante del Banco de la Nación, conversó con este diario y precisó que “el bono no es para la persona que lo recibe, si no para el hogar al que pertenece”. Por lo que se insta a la población a compartir este beneficio sin recurrir a amigos, conocidos u otros familiares con los que no convivan. Además, no deben compartir sus datos personales con el fin de evitar las estafas.

Del mismo modo, García hizo el llamado a la ciudadanía a no acudir a los bancos y evitar las aglomeraciones. Si presentan inconvenientes al momento del cobro de su dinero, comunicarse a la línea 101.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 600 soles?

Para saber si te toca cobrar el bono de 600 soles, ingresa a este link y coloca tu número de DNI con la fecha de emisión. La plataforma te confirmará si eres beneficiario del subsidio, a qué grupo de hogar perteneces, qué modalidad de pago te toca y cuándo será la fecha de cobro.

¿Cuándo me toca cobrar el bono de 600 soles?

La autoridades establecieron cuatro fechas para el pago del bono de 600 soles. En el siguiente enlace podrás revisar la información sobre el cobro del apoyo.

Fecha de cobro del bono de 600 soles

A partir de las fechas que se indican podrás realizar el percibir el subsidio.

17 febrero: hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65

hogares de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65 26 de febrero: hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos)

hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos) 8 de marzo: hogares en comunidades sin entidades financieras

hogares en comunidades sin entidades financieras 29 de marzo: hogares sin cuentas bancarias.

¿Cuáles son las modalidades de pago?

El bono de 600 soles será entregado a través de cinco modalidades de pago .

Depósito en cuenta (17 de febrero): El depósito será automático si es que tienes una cuenta en el Banco de la Nación o alguna otra entidad financiera, en función al cronograma y el último dígito de tu DNI. Podrás cobrar los 600 soles en cajeros automáticos, agentes autorizados o la entidad financiera.

El depósito será automático si es que tienes una cuenta en el Banco de la Nación o alguna otra entidad financiera, en función al cronograma y el último dígito de tu DNI. Podrás cobrar los 600 soles en cajeros automáticos, agentes autorizados o la entidad financiera. Carritos pagadores (22 de febrero): El plan con los carritos pagadores es llegar a las comunidades más alejadas, en donde no hay bancos, y entregar el bono siguiendo sendos protocolos de seguridad, según un cronograma. Si el responsable del cobro es una persona adulta mayor o con discapacidad severa que vive solo, el bono será entregado en efectivo en su hogar.

El plan con los carritos pagadores es llegar a las comunidades más alejadas, en donde no hay bancos, y entregar el bono siguiendo sendos protocolos de seguridad, según un cronograma. Si el responsable del cobro es una persona adulta mayor o con discapacidad severa que vive solo, el bono será entregado en efectivo en su hogar. Billetera digital (26 de febrero): Si algún integrante del hogar tiene una billetera digital activa, el bono será depositado ahí. De no contar con alguna, puede descargar una y afiliarse a partir del 1 de marzo.

Si algún integrante del hogar tiene una billetera digital activa, el bono será depositado ahí. De no contar con alguna, puede descargar una y afiliarse a partir del 1 de marzo. Banca celular (22 de marzo): Podrás afiliarte de acuerdo con el cronograma establecido según el último dígito de tu DNI. Para ello, se deben validar los datos personales y el número de celular. Así, el beneficiario recibirá un mensaje de texto del banco con la clave de acceso a la banca celular que permitirá retirar el bono a través de los cajeros automáticos y agentes MultiRed del Banco de la Nación.

Podrás afiliarte de acuerdo con el cronograma establecido según el último dígito de tu DNI. Para ello, se deben validar los datos personales y el número de celular. Así, el beneficiario recibirá un mensaje de texto del banco con la clave de acceso a la banca celular que permitirá retirar el bono a través de los cajeros automáticos y agentes MultiRed del Banco de la Nación. Agencias bancarias (29 de marzo): En esta modalidad, el bono se entrega en agencias bancarias. Va dirigida, únicamente, a todos aquellos hogares cuyos integrantes no tienen cuentas en algún banco o entidad financiera, o tampoco cuentan con un número de celular identificado.

Link oficial del bono de 600 soles

Para conocer sobre el bono de 600 soles y todo lo que tienes que saber sobre este subsidio, te dejamos el link oficial que fue habilitado por el Estado.

¿Se puede inscribir al bono 600 soles?

El Gobierno ha señalado que ya existe un padrón único, por lo que no es posible hacer una nueva inscripción. Lo que es posible son los adelantos de pagos. El vocero del Banco de la Nación manifestó a La República lo siguiente:

“Las personas que estén en el grupo 3 y 4, a quienes les tocaría el 8 y 26 de marzo, respectivamente, existe la posibilidad de adelantar su pago . Ellos deben integrarse a la modalidad de billetera digital o abrir una cuenta bancaria”.

“El cambio a la modalidad de billetera digital deberán hacerlo entre el 1 y el 15 de marzo . De esa forma estarán en el grupo 2. Si desean abrir una cuenta bancaria, deben hacerlo entre el 5 y el 12 de marzo para que su depósito sea adelantado y considerado en el grupo 2 o 3″, agregó.

Requisitos del Bono 600

Los requisitos para acceder al bono de 600 soles son los siguientes:

Los hogares que se encuentren en el cuadro de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Los hogares que pertenezcan al programa Juntos o con algún integrante dentro de los programas como Pensión 65 y Contigo

Aquellos hogares que no estén en planilla pública o privada, siempre y cuando sus miembros no superen un ingreso mensual de S/ 3.000 soles

Hogares que figuran dentro del Registro Nacional de Hogares (RNH), a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), establecido en el Decreto de Urgencia n.° 010-2021 publicado en el diario El Peruano.

¿Cuándo se podrá cobrar bono 600 soles por billetera digital?

La fecha para el cobro por la modalidad de billetera digital es a partir del viernes 26 de febrero del 2021. Esta modalidad estará vinculada a las aplicaciones de Yape, Tunki y Lukita para que los beneficiarios no tengan la necesidad de retirar el dinero por cajero.

“Los hogares a quienes se les asigne el pago a través de billeteras digitales no es necesario que retiren el dinero para tenerlo en físico ni abrir una cuenta de ahorro, ya que pueden realizar las compras directamente en los pequeños negocios y de esta forma ayudan a dinamizar la economía local de las regiones en alerta extrema para quienes está destinado el bono”, mencionó Santiago García, vocero del Banco de la Nación, a La República.

¿Cuándo se podrá cobrar bono 600 soles por banca celular?

Para la modalidad de banca celular también el cobro es a partir del viernes 26 de febrero del 2021. Santiago García, vocero del Banco de la Nación, dijo que los afiliados a banca celular podrán cobrar en los 11.500 agentes multired y 940 cajeros disponibles a nivel nacional.