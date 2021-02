El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia puso a disposición de los ciudadanos la app Mi Vacuna, en la cual podrán consultar las etapas y fechas que les corresponden en el proceso de vacunación contra la COVID-19, el cual iniciará este 20 de febrero, según el plan del Gobierno Nacional.

Las primeras 50.000 dosis, del laboratorio Pfizer, llegaron a Colombia este lunes 15 y forman parte de un lote de 1 650 000 que arribarán en las siguientes tres semanas. La meta es vacunar a 35 250 000 colombianos con 61 500 000 dosis de este y otros laboratorios. Revisa a continuación cómo emplear la plataforma Mi Vacuna para consultar tu turno de vacunación.

¿Cómo saber si me toca la vacuna contra la COVID-19 en Colombia?

Para saber cuándo te corresponde vacunarte contra la COVID-19, debes revisar en cuál de las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación te encuentras. En la primera etapa se vacunará a los trabajadores de la salud y apoyo a primera línea, así como a las personas de 80 años a más.

¿Cómo saber si soy parte de la primera fase de la vacunación?

Puedes saber si estás incluido en la primera fase de la vacunación es a través de la plataforma del Gobierno colombiano, Mi Vacuna. Para saber a qué etapa perteneces, debes ir a Me consulto.

¿Cómo acceder a Mi Vacuna?

Puedes acceder a Mi Vacuna desde tu computadora o dispositivo móvil ingresando a la siguiente dirección: http://mivacuna.sispro.gov.co/. Allí, encontrarás tres componentes:

Me informo, con información referente al Plan Nacional de Vacunación

Me consulto, para revisar la etapa de vacunación en la que te encuentras

Me postulo, para postular en caso no estés de acuerdo con el resultado de tu etapa de priorización.

¿Cómo saber cuál es mi lugar y fecha de la vacunación?

Según indicó Weimar Pazos, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, “desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención de la COVID-19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación” en Mi Vacuna.

¿Cómo cambiarlo?

En el apartado Me postulo, las personas que no estén conformes con el resultado de su etapa de priorización (por ejemplo, que no aparezca) pueden postularse introduciendo unos datos adicionales y determinando el criterio respectivo.

¿Cómo postular para recibir la vacuna Pfizer?

Las autoridades aclaran que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, pues las IPS se encargarán de ingresar la información de la población a vacunar según la etapa en la que se vaya avanzando, de modo que los ciudadanos puedan conocer el lugar, fecha y hora de la vacunación.

Quienes por su edad o condición consideren que deben estar priorizados en el Plan Nacional de Vacunación y no lo están, pueden postular para ello en Mi Vacuna al ingresar sus datos personales y contestando las preguntas de criterios de priorización.

¿Cómo consultar en la App Mi Vacuna?

Para consultar la etapa de vacunación a la cual perteneces en la App Mi Vacuna, debes seguir estos pasos:

Entra a la página web http://mivacuna.sispro.gov.co/

Ingresa el tipo y número de tu documento de identificación y la fecha de expedición

Ingresa el departamento y municipio donde resides

El sistema te mostrará tu etapa de priorización.

Sección 'Me Consulto' de Mi Vacuna. Foto: captura de mivacuna.sispro.gov.co / El Colombiano

Etapas de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia

Fase 1

Etapa 1: trabajadores de la salud y apoyo a primera línea, y población de 80 o más años (1 691 366 personas)

Etapa 2: población de 60 a 79 años y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea (7 192 701 personas)

Etapa 3: población de 16 a 59 años con comorbilidades y profesores de básica y secundaria (2 950 431 personas).

Fase 2