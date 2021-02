La plataforma habilitada por el Gobierno para saber quiénes son los beneficiarios del Bono de 600 soles ya está disponible. Desde hoy, lunes 15 de febrero, los peruanos sabrán si los hogares que conforman los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo recibirán el subsidio a partir del miércoles 17 de febrero.

Por otro lado, el próximo 26 de febrero se pagará al grupo 2, que estará conformado por los hogares con cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular. Posteriormente, el 8 de marzo se cancelará el Bono de 600 soles al grupo 3, que estará compuesto por las familias en comunidades sin entidades financieras. Finalmente, el 29 de marzo cobrarán aquellas personas sin cuentas bancarias ni líneas celulares identificadas.

Si todavía tienes dudas sobre cómo saber si figuras como beneficiario de los 600 soles o cómo cobrar el dinero, en las siguientes líneas te explicamos cómo hacer cada paso.

LINK OFICIAL Bono 600 soles

Si lo que buscas es conocer si tu familia es beneficiaria del Bono de 600 soles , debes ingresar a este link: https://consultas.bono600.gob.pe/#!/. Una vez dentro, la plataforma te solicitará tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

Cobrar Bono 600 soles

Para cobrar el Bono de 600 soles lo primero que debes hacer es ingresar a este ENLACE, desde donde colocarás tu DNI y su fecha de emisión para conocer si eres beneficiario o no. Luego, y según la categoría en la que se te haya calificado, deberás esperar la fecha para cobrar el subsidio en alguna de las 18 entidades financieras habilitadas por el Gobierno.

Beneficiarios del Bono 600 soles

Los beneficiarios del Bono 600 soles ya se pueden conocer desde la web que habilitó el Gobierno de Francisco Sagasti. Para ello, ingresa haciendo clic AQUÍ.

Requisitos del Bono 600 soles

Los hogares que esten dentro del cuadro de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Los hogares integren el programa de Juntos o con algún integrante dentro de los programas como Pensión 65 y Contigo.

Los hogares que no esten no están en planilla pública o privada, siempre y cuando sus miembros no superen un ingreso mensual de s/ 3000 soles

Todos esos hogares deben figurar en el Registro Nacional de Hogares (RNH), a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Así lo establece el Decreto de Urgencia N° 010-2021, publicado en el diario El Peruano.

¿Qué es el Bono 600 soles?

El Bono 600 soles es un subsidio que el Gobierno ha habilitado para las familias que estén dentro del cuadro de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). También, se benefician los Los hogares que no estén no están en planilla pública o privada, siempre y cuando sus miembros no superen un ingreso mensual de 3.000 soles.