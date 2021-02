Llegó el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero del 2021, fecha especial para saludar a tu pareja y a tus amigos y dedicarles algunas frases e imágenes bonitas y motivacionales en estos tiempos difíciles que se vive por la pandemia del coronavirus.

En esta jornada de San Valentín también puedes aprovechar en dedicar algunas palabras hacia tus familiares y expresarles el amor y la importancia que tienes hacia ellos.

Si tienes pensado enviar un regalo a tu novio/a, amigos o esposo/a y no sabes que mensaje dedicarle, en esta nota te dejaremos una lista con las mejores frases, mensajes e imágenes para enviar en este 14 de febrero que se vive San Valentín y el Día del Amor y la Amistad.

The best love is the kind that awakens the soul and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever

No matter what has happened. No matter what you’ve done. No matter what you will do. I will always love you. I swear it

I feel like I’ve been looking for you all my life

It’s better to have loved and lost, tan never to have loved at all