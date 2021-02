Este domingo 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad y muchas parejas aprovecharán la ocasión para compartir muchos detalles en celebración de su amor. De igual modo, varios amigos no dudarán en ofrecerse muestras de cariño. Uno de los obsequios más populares en esta fecha son las tarjetas de San Valentín llenas de tiernas imágenes y mensajes.

Si buscas la forma ideal de expresarle tus sentimientos a esa persona especial, encuentra aquí algunas de las mejores tarjetas de San Valentín para imprimir o compartir en las redes sociales, así como las frases más creativas para saludar a tu pareja o amigo en esta fecha especial.

El amor verdadero no tiene final feliz. El amor verdadero no tiene final.

A veces me pongo a pensar y se me ocurre que tal vez nosotros fuimos hermanos de sangre en otra vida porque no encuentro otra explicación para nuestra gran amistad.

Pensé que sabía lo que es ser un verdadero amigo, pero no lo hice realmente hasta que te conocí. Tú me enseñaste que la verdadera amistad es desinteresada y que, por más que pasen muchos días sin hablar, todo va a seguir igual. ¡Feliz Día de la Amistad, mejor amigo!

Wishing the sweetest, happiest day to my beautiful Valentine.

My heart is all yours.

I love all the adventures we have together.

I couldn’t ask for a more wonderful partner than you.

Together, with you, is my favorite place to be.