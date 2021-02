Eres tan especial, has entrado a mi corazón para ocupar el lugar que le pertenece al amor de mi vida.

No veo las horas de estar en la playa asoleándonos mientras saboreo tus dulces besos que no cesarán hasta que la luna ilumine nuestros cuerpos.

Eres mi presente y no dudo que también serás mi futuro, mi mente no deja de pensar en ti y mi corazón solo me da vida porque tu existes.