¿Qué son las reglas de acentuación general y cuáles son?

PORQUE

- Porque, junto y sin tilde, cuando es respuesta y conjunción casual. Ejemplo: ¿Éstas enferma? Si, porque no me abrigué.

- Porqué, junto y con tilde, cuando es sustantivo y va antepuesta por el articulo el. Ejemplo: No comprendo el porqué de tu frialdad.

- Por qué, separado y con tilde, cuando es pregunta, exclamación y admirativa. Ejemplo: ¿Por qué las mujeres son tan hermosas?

- Por que, separado sin tilde, cuando se puede sustituir con las preposiciones. Ejemplo: Por que soy de opinión diferente. No pienso como tú.