La estructura de la lengua española está determinada por una serie de reglas ortográficas que permiten la codificación de los signos lingüísticos. Una de ellas es conformada por las palabras agudas, las que resultan muy importantes de reconocer en determinados momentos y, además, sirven para mejorar el léxico. La regla de acentuación es significativa tanto en la lengua hablada como en la escrita .

Esto debido a que, en el primer caso, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales; sin embargo, su significado puede ser muy diferente dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica.

Puede pasar igual en el segundo caso, por ejemplo, al no conocer una palabra y no saber cómo pronunciarla. Para ello existen reglas de acentuación que te permitirán evitar los errores. Aunque es más frecuente que se dé este tipo de equivocaciones en la escritura, ya que muchas veces suele suceder que no se sabe cómo se escribe un vocablo, pero sí se conoce cómo pronunciarlo correctamente.

¿Qué son las palabras agudas?

Según las normas de la Real Academia Española (RAE), las palabras agudas son las que tienen el acento prosódico en la última sílaba , pero no siempre deben llevar acento gráfico o tilde. Es decir, son aquellos términos cuya sílaba final es tónica, por ende, se pronuncian con mayor intensidad

¿Cuándo se acentúan las palabras agudas?

La norma dice que las palabras agudas se acentúan gráficamente cuando acaban en vocal o con las consonantes n y s.

Sin embargo, existen excepciones en cuanto a la pauta de alguno de los vocablos que no se rigen por estas, tal es el caso del hiato (secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, pero pertenecen a diferentes sílabas). En algunos otros casos son las agudas con s al final precedida de otra consonante las que tampoco se acentúan.

Ejemplos de palabras agudas con tilde

Si acaban en vocal deben llevar tilde. Por ejemplo: Café, bebé, colibrí, ají, consomé, José, mamá, maní, ojalá, Panamá, papá, Perú, quizá, Torá, veintiún, allá, acné, ajonjolí, así, Canadá, puntapié, champú, comité, etc.

Si acaban con la letra ene (n) o ese (s), también se tildan. Por ejemplo: Acción, acordeón, adicción, admiración, religión, millón, cajón, campeón, canción, además, patatús, Tomás, compás, burgués, ciprés, después, francés, París, irlandés, entre otros.

Ejemplos de palabras agudas sin tilde

En el idioma español hay muchas voces agudas que no se tildan gráficamente por la regla general, tales como capataz, arancel, ciudad, entender, justificar, actor, actriz, cascabel, hexagonal, hotel, capaz, veloz, ascensor, anaquel, nariz, reptil, perejil, corcel, necedad, Paraguay, etc.

Excepción a la regla

La regla de las palabras agudas no se cumple, además del hiato, en algunos otros casos . Por ejemplo, las palabras agudas con s final precedida de otra consonante no se acentúan: Orleans, zigzags. Las palabras agudas terminadas en y tampoco se acentúan: estoy, virrey, convoy

Los monosílabos no se consideran palabras agudas y por regla general no se acentúan a menos que se trate de diacríticos. Por ejemplo, los términos aquel-aquél se acentúa diacríticamente para distinguir su función. “Aquel” funciona como adjetivo, mientras que “aquél”, como verbo.

Detectores de palabras agudas

Existen algunas herramientas que pueden ayudar a identificar las palabras aguas y salir de las dudas. A continuación te mostramos algunas de ellas.