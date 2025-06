USCIS confirma malas noticias para inmigrantes: quienes olviden este requisito le rechazarán la Green Card en EEUU

USCIS no te brindará la Green Card en Estados Unidos si no cumples con este requisito. | Semana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS) ha emitido una alerta importante para los inmigrantes que desean obtener la Green Card en Estados Unidos. Desde febrero de 2025, cualquier solicitud que no cumpla con un requisito fundamental relacionado con el Formulario I-485 es rechazada, lo que pone en riesgo la residencia permanente para miles de personas. Este formulario es crucial para aquellos que buscan ajustar su estatus migratorio o registrar su residencia permanente en el país.

Cada año, el USCIS recibe cientos de miles de solicitudes de Green Card, pero los inmigrantes deben asegurarse de que sus formularios estén completos y actualizados, de lo contrario, podrían enfrentar un rechazo de su solicitud. La alerta subraya la importancia de conocer los requisitos y evitar errores comunes, como el uso de versiones desactualizadas del formulario.

¿Qué requisito de USCIS te puede dejar a inmigrantes sin la Green Card en EE. UU.?

El principal requisito que USCIS ha enfatizado es el uso del Formulario I-485 con la fecha de edición más reciente, específicamente la versión del 10 de diciembre de 2024. Desde febrero de 2025, USCIS rechaza cualquier solicitud que utilice versiones anteriores de este formulario. Este es un cambio significativo, ya que las versiones desactualizadas no serán procesadas, lo que podría retrasar o incluso cancelar el proceso de solicitud de residencia permanente para muchos inmigrantes.

El Formulario I-485 es esencial para aquellos que buscan ajustar su estatus migratorio o registrar su residencia permanente en Estados Unidos. Cualquier error en el formulario, ya sea relacionado con la versión incorrecta o con información incompleta, podría resultar en el rechazo inmediato de la solicitud. Además, las tarifas también pueden variar dependiendo de la edad y la situación del solicitante, por lo que es crucial revisar todos los detalles antes de enviar la solicitud.

¿Qué riesgos conlleva no contar con la Green Card en Estados Unidos si eres inmigrante?

No contar con una Green Card en Estados Unidos puede acarrear múltiples riesgos para los inmigrantes. La residencia permanente es un paso fundamental para vivir y trabajar legalmente en el país, y su ausencia puede llevar a la deportación o la imposibilidad de acceder a beneficios y servicios públicos. Además, aquellos que se encuentren sin la Green Card también pueden enfrentar dificultades al intentar regularizar su situación migratoria en el futuro.

Sin la residencia permanente, los inmigrantes no tienen la seguridad jurídica de permanecer en el país y podrían ser considerados inmigrantes indocumentados, lo que podría hacer más difícil obtener empleos legales o acceder a servicios médicos y educativos. Además, aquellos que no tienen la Green Card no pueden aplicar para la ciudadanía estadounidense, un derecho que solo está disponible para residentes permanentes que han cumplido con los requisitos establecidos por USCIS.