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Cultural

Teatro en Lima: Los Rocosaurios vuelve a los escenarios con nuevo show familiar en el Teatro Barranco

Los Rocosaurios regresan a los escenarios con su nuevo espectáculo “Los Rocosaurios y el Secreto de Rocolandia”, que promete cautivar a niños y adultos.


Los Rocosaurios vuelve a los escenarios con nuevo show en el Teatro Barranco.
Los Rocosaurios vuelve a los escenarios con nuevo show en el Teatro Barranco. | Foto: difusión
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La agrupación infantil Los Rocosaurios anuncia su regreso a los escenarios con un espectáculo renovado: Los Rocosaurios y el Secreto de Rocolandia, una propuesta original que busca conquistar a grandes y chicos con una experiencia interactiva. La temporada se realizará todos los sábados y domingos de junio a las 4.00 p. m. en el Teatro Barranco.

Este nuevo espectáculo presenta una historia inédita en la que los personajes se embarcan en una aventura de misterio, aprendizaje y diversión en el mundo de Rocolandia. La puesta en escena ha sido renovada e incorpora nuevas canciones, coreografías, efectos y momentos interactivos para el público.

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Uno de los atractivos de esta temporada es la participación de tres niños artistas, quienes aportan frescura, carisma y una conexión especial con el público infantil.

Con una propuesta que combina música en vivo, teatro y valores positivos, Los Rocosaurios continúan posicionándose como una de las experiencias infantiles más destacadas del país. Además, ofrecen contenido pensado para entretener y dejar un mensaje en cada familia.

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en esta aventura.

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