Obra de teatro musical “La magia de ser diferentes” aborda la salud mental y la importancia de ser diferente

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La obra de teatro musical 'La magia de ser diferentes' llega al escenario para dejar en claro que no hay una forma “correcta” de sentir, pensar o ser. El montaje se presentará los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio del 2026, a las 5.00 p. m., en el Teatro Mario Vargas Llosa, de San Borja, como una alternativa familiar que busca conectar sobre diversidad y tolerancia con la infancia y las personas adultas.

El montaje llega tras el buen recibimiento de 'La nave de las emociones', proyecto previo que también abordó la salud mental desde las tablas. En esta nueva propuesta, el equipo vuelve a apostar por contenidos que no solo entretienen, sino que generan conversación en casa sobre temas necesarios como la empatía, la tolerancia y la diversidad. Las entradas están disponibles en Teleticket y también vía WhatsApp al 983833837.

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Trama y elenco de 'La magia de ser diferentes'



La historia sigue a un grupo de niños con personalidades muy distintas que deben crear una pieza teatral y superar conflictos, desorden y una mentira que pone en riesgo todo el trabajo. La llegada de Azul, una nueva compañera con una mirada distinta del mundo, cambia la dinámica y abre paso a un proceso de aprendizaje colectivo donde escuchar, entender y aceptar se vuelve clave.

El elenco está conformado por Mario Mendoza, Valeria Bernard, Tatiana Rocha, Ángeles Sosa, Isabella Parra y Lolo Pineda, quienes dan vida a esta historia coral. La dirección está a cargo de Stephany Iriarte, actriz y psicóloga, bajo la producción de PSICOARTE, centro de psicología enfocado en promover la inteligencia emocional entre el público.

'La magia de ser diferentes' invita a mirar al otro sin prejuicios, a escuchar más allá de lo evidente y a entender que la inclusión no pasa por cambiar a alguien, sino por abrir espacio para que cada persona pueda ser auténticamente quien es. Está pensada para disfrutar, pero también para seguir pensando después de que baja el telón.



