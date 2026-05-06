HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Roberto Sánchez y José Domingo Pérez más juntos que nunca | Arde Troya

Cultural

Obra de teatro musical “La magia de ser diferentes” aborda la salud mental y la importancia de ser diferente

Con un elenco destacado y la dirección de Stephany Iriarte, la trama sigue a un grupo de niños que crea una pieza teatral enfrentando conflictos. Azul, una nueva amiga, trae una visión diferente y promueve un aprendizaje colectivo.

“La magia de ser diferentes” aborda la salud mental desde las tablas. Foto: difusión
“La magia de ser diferentes” aborda la salud mental desde las tablas. Foto: difusión | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La obra de teatro musical 'La magia de ser diferentes' llega al escenario para dejar en claro que no hay una forma “correcta” de sentir, pensar o ser. El montaje se presentará los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio del 2026, a las 5.00 p. m., en el Teatro Mario Vargas Llosa, de San Borja, como una alternativa familiar que busca conectar sobre diversidad y tolerancia con la infancia y las personas adultas.

El montaje llega tras el buen recibimiento de 'La nave de las emociones', proyecto previo que también abordó la salud mental desde las tablas. En esta nueva propuesta, el equipo vuelve a apostar por contenidos que no solo entretienen, sino que generan conversación en casa sobre temas necesarios como la empatía, la tolerancia y la diversidad. Las entradas están disponibles en Teleticket y también vía WhatsApp al 983833837.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR+

PUEDES VER: Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

lr.pe

Trama y elenco de 'La magia de ser diferentes'

La historia sigue a un grupo de niños con personalidades muy distintas que deben crear una pieza teatral y superar conflictos, desorden y una mentira que pone en riesgo todo el trabajo. La llegada de Azul, una nueva compañera con una mirada distinta del mundo, cambia la dinámica y abre paso a un proceso de aprendizaje colectivo donde escuchar, entender y aceptar se vuelve clave. 

El elenco está conformado por Mario Mendoza, Valeria Bernard, Tatiana Rocha, Ángeles Sosa, Isabella Parra y Lolo Pineda, quienes dan vida a esta historia coral. La dirección está a cargo de Stephany Iriarte, actriz y psicóloga, bajo la producción de PSICOARTE, centro de psicología enfocado en promover la inteligencia emocional entre el público.

'La magia de ser diferentes' invita a mirar al otro sin prejuicios, a escuchar más allá de lo evidente y a entender que la inclusión no pasa por cambiar a alguien, sino por abrir espacio para que cada persona pueda ser auténticamente quien es. Está pensada para disfrutar, pero también para seguir pensando después de que baja el telón.


Notas relacionadas
Alberto Ísola vuelve a la dirección teatral con ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’ en el Teatro de la Universidad del Pacífico

Alberto Ísola vuelve a la dirección teatral con ‘Gigantes, trombones y otros fantoches’ en el Teatro de la Universidad del Pacífico

LEER MÁS
Premios Teatro en el Perú 2026: fecha, lugar, nominados y cómo votar por tus artistas favoritos

Premios Teatro en el Perú 2026: fecha, lugar, nominados y cómo votar por tus artistas favoritos

LEER MÁS
FAE 2026: una década de escenarios

FAE 2026: una década de escenarios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alberto Ísola: “El teatro te da la oportunidad de escuchar a la otra persona, no solo oírla, sino también entenderla”

Alberto Ísola: “El teatro te da la oportunidad de escuchar a la otra persona, no solo oírla, sino también entenderla”

LEER MÁS
Recomendaciones: “Todavía hay tiempo” (exposición) y “Los héroes de mi patria” (teatro)

Recomendaciones: “Todavía hay tiempo” (exposición) y “Los héroes de mi patria” (teatro)

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Adan Kovacsics: “Hay todo un elemento irracional en la traducción que una herramienta tan racional como la IA no es capaz de resolver”

Adan Kovacsics: “Hay todo un elemento irracional en la traducción que una herramienta tan racional como la IA no es capaz de resolver”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025