Cultural

Libros de Vallejo y Vargas Llosa llegan gratis a más de 400 mil estudiantes de todas las regiones

Minedu distribuirá, a través de la Casa de la Literatura Peruana, más de 180 mil ejemplares en bibliotecas de 672 colegios

Colección Populibros Caslit incluye también obras de Ciro Alegría, Arguedas, Bryce Echenique, Ribeyro, Valdelomar y Palma. Imagen: Difusión.
Colección Populibros Caslit incluye también obras de Ciro Alegría, Arguedas, Bryce Echenique, Ribeyro, Valdelomar y Palma. Imagen: Difusión.

El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá al alcance de los estudiantes de todo el país, en una edición masiva, la colección Populibros Caslit, que reúne 10 títulos con las obras más emblemáticas del gran poeta peruano César Vallejo y de reconocidos novelistas, como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Ciro Alegría y José María Arguedas.

Como parte de una estrategia para promover la lectura, el Minedu distribuirá gratuitamente este año, a través de la Casa de la Literatura Peruana (Caslit), 181,440 libros. La colección llegará, en total, a 404,177 estudiantes de 672 instituciones educativas, entre ellas, 40 colegios del Proyecto Especial de Inversión Pública y 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

La colección, que fue presentada oficialmente en una ceremonia en el colegio Santa Isabel de Carabayllo, comprende obras de César Vallejo, en un volumen que incluye “Los heraldos negros”, “Trilce” y “Poemas humanos”; Mario Vargas Llosa (“La ciudad y los perros”); Ciro Alegría (“El mundo es ancho y ajeno”); José María Arguedas (“Los ríos profundos”); y Julio Ramón Ribeyro (“La palabra del mudo”, antología).

Asimismo, de Alfredo Bryce Echenique (“Un mundo para Julius”); Ricardo Palma una selección de “Tradiciones peruanas”); Abraham Valdelomar (“El caballero Carmelo y otros cuentos”), Clorinda Matto de Turner (“Aves sin nido”) y Blanca Varela (“Canto villano”).

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que esta iniciativa tiene el objetivo de promover y difundir las obras de autores nacionales emblemáticos, contribuir a la democratización de la lectura y fomentar el hábito lector entre los estudiantes de secundaria.

“De esta manera, el Estado reafirma su compromiso con la educación pública, la equidad en el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la literatura peruana”, indicó.

En la ceremonia, el director de la Caslit, Gary Marroquín, explicó que esta iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la lectura en el nivel secundario y está dirigida a instituciones educativas que cuentan con núcleos de lectura, es decir, aquellos que disponen de biblioteca escolar y personal bibliotecario.

Del total de colegios cuyas bibliotecas contarán con las obras de estos destacados escritores, 128 son de Lima; 55, de Áncash; 47, de Arequipa; 47, de Cusco; 41, de La Libertad; 27, de Puno; 25, de San Martín; 25, de Piura; 25, de Ica; 24, de Lima Provincias y 19, de Ucayali, entre otros.

Luego de la distribución, la Casa de la Literatura, en coordinación con el Minedu, también impulsará mediaciones y sesiones de lectura en los colegios para que, con una metodología adecuada y el manejo de fichas, los maestros promuevan entre los estudiantes el acceso a los libros. 

(NdP).

