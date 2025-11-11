La editorial Santo Oficio presenta dos nuevos títulos de Gastón Agurto: "Cuando estemos lejos de aquí" y la primera reimpresión de "Un avión que se estrella todos los días"

La editorial Santo Oficio presenta dos nuevas publicaciones del poeta y periodista Gastón Agurto: Cuando estemos lejos de aquí, su más reciente libro, y la primera reimpresión de Un avión que se estrella todos los días, publicado originalmente en 2023. Ambos títulos amplían su propuesta dentro de la poesía peruana contemporánea, con una obra reconocida por su lenguaje claro, su mirada inquietante sobre lo cotidiano y su particular sentido del humor.

En Cuando estemos lejos de aquí, Agurto profundiza en una poética donde lo cotidiano y el desconcierto conviven con naturalidad. Su escritura parte de hechos comunes, aparentemente inofensivos, que se transforman en imágenes de una belleza inquietante. En sus poemas, todo parece reconocible, incluso familiar, hasta que un detalle fuera de lugar altera el sentido y convierte lo trivial en algo memorable.

Libros del autor. Imagen: Difusión.



Por su parte, Un avión que se estrella todos los días regresa al público en su primera reimpresión. En este libro, la poesía de Agurto se manifiesta a través de breves historias marcadas por el ingenio, la memoria y la experiencia personal. Su universo poético se nutre de la experiencia personal del autor, marcada por un episodio de amnesia tras un grave accidente, y de una infancia atravesada por una doble herencia familiar: la disciplina militar y religiosa del lado paterno, y la libertad y los mitos selváticos del materno.

Como poeta, Gastón Agurto es una figura singular dentro de la tradición peruana. Su lenguaje, claro y preciso, está cargado de imágenes y metáforas que revelan un mundo propio donde la emotividad y el desconcierto se entrelazan, y donde lo cotidiano adquiere, a menudo, un matiz inquietante o incluso siniestro.

(NdP).