Exposición "¿Qué hace el viento cuando no sopla?" de Not Vital en proyectoamil

proyectoamil y el Museo de Arte de Lima – MALI presentan por primera vez en el Perú una exposición del reconocido artista suizo Not Vital (Sent, 1948), cuya obra transita entre la escultura, la pintura, la arquitectura y la instalación. Su producción surge de un diálogo constante con la naturaleza y con diversas culturas, dando lugar a obras que se funden con el espacio que las rodea.

Sus piezas transforman la manera en que percibimos el entorno. Con materiales que van de lo efímero y delicado —como el café o la sal— a lo duradero y precioso —como el mármol o el oro—, Vital crea experiencias que borran los límites entre arte y paisaje. En todas ellas combina una dimensión lúdica con una elegancia sobria. Su práctica, marcada por su crianza en Suiza pero también profundamente influida por sus viajes alrededor del mundo, refleja una fascinación por el intercambio cultural, el paisaje y la materialidad.

La muestra en proyectoamil reúne un conjunto de autorretratos, esculturas, collages, dibujos y fotografías que evidencian la amplitud de su práctica. La serie de autorretratos al óleo explora una visión minimalista y abstracta de la figura humana. Entre las esculturas se incluye la serie Cow Dung, parte de un proyecto en progreso, donde las ventas han sido destinadas a la unidad de quemados en un hospital de Katmandú. La obra explora la paradoja de transformar un material sin valor en Suiza, en un objeto preciado en el mercado del arte.

"¿Qué hace el viento cuando no sopla?". Imagen: Difusión.

Más de cuarenta collages y dibujos sobre papel y pizarras acompañan las esculturas y pinturas. Estas piezas fueron realizadas en Lima durante una residencia en 2017 e inspiradas en el paisaje del valle de Engadina, en Suiza, donde Vital creció y reside parte del año. La exposición incluye también un conjunto de fotografías de su proyecto NotOna, una casa-escultura construida en una isla cercana a las Catedrales de Mármol en el Lago General Carrera, Patagonia chilena. Esta obra forma parte del sueño de Vital de construir casas para contemplar la puesta de sol en cada continente.

En el Museo de Arte de Lima, Vital presentará una intervención de sitio específico titulada Snowball Wall. La obra se activa mediante una acción performática en la que el artista lanza bolas de yeso contra los muros, recreando una suerte de batalla de nieve. Vital recurre al yeso porque, en cierto momento de su proceso de hidratación, el material se asemeja a la nieve: no solo en su apariencia, sino también en su textura y ductilidad. Al impactar, las bolas se fragmentan y dejan huellas en relieve, generando un muro marcado por múltiples improntas.

La obra de Vital forma parte de numerosas y prestigiosas colecciones públicas alrededor del mundo, entre ellas: la Bibliothèque Nationale, París, Francia; el Kunstmuseum Bern, Berna, Suiza; el Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York, Estados Unidos; el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, Estados Unidos; el Philadelphia Museum of Art y el Museum of Fine Arts, Boston; el Museum der Moderne, Salzburgo; el Toyota Municipal Museum of Art, Aichi, Japón; el Louisiana Museum of Modern Art, Dinamarca; entre otros.

Este proyecto es posible gracias al generoso apoyo de la Embajada de Suiza en el Perú.

Hasta el 14 febrero de 2026. Dirección: Av. Pedro de Osma 409, Barranco.

(NdP).