Cultural

Carmen Ollé presenta nuevo libro: “Me gustan los atardeceres tristes”

La presentación será este miércoles 12 de noviembre en la librería El Virrey (Bolognesi 510, Miraflores). Los comentarios estarán a cargo de Christiane Felip Vidal y Ricardo González Vigil. Agenden. Carmen Ollé es gigante y feroz.

Carmen Ollé. Foto: Carlos Félix.
Carmen Ollé. Foto: Carlos Félix.

Carmen Ollé es una voz medular de la literatura peruana contemporánea. Es autora de uno de los libros más celebrados de nuestra tradición poética: Noches de adrenalina (1981). Este es un poemario vigente, el cual sigue despertando distintas lecturas en lectores de poesía y en especialistas. En el año 2023, publicó sus memorias, Destino: vagabunda. Este libro de no ficción es una obra maestra en la que nos cuenta de qué está hecha su sensibilidad y en ese ejercicio no se ha guardado nada. En realidad, Carmen Ollé nunca se ha callado, no es de las voces que se acomodan a las circunstancias y menos en estos tiempos signados por lo políticamente correcto.

Este año, La República la entrevistó a cuenta de Destino: vagabunda. Carmen Ollé mandó a terapia a media literatura peruana. Veamos lo que dijo:

“Nunca fui fiel, pero siempre he sido leal, la lealtad va más allá. Somos un organismo hecho de muchos procesos químicos que hacen que sientas atracción por otros seres de manera inmediata y no tienes que reprimirlo. Eso es algo natural. Puedes sentir atracción hasta por las personas de tu mismo sexo. En cambio, la lealtad va más allá. Es no traicionar, no hablar mal, no despreciar. Esto no lo puede entender gente que está parametrada con un tipo de conducta que ha impuesto la fe religiosa, como los talibanes o los católicos”. Una declaración como esta, no la he visto nunca en autores peruanos.

"Me gustan los atardeceres tristes". Imagen: Difusión.

"Me gustan los atardeceres tristes". Imagen: Difusión.

El pasado mes de septiembre, Carmen Ollé fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado por la Universidad de Talca de Chile. De acuerdo con el acta del jurado, se reconoció a Carmen Ollé por su “valor artístico, experimental y político de su obra poética, narrativa y ensayística, atravesada por una escritura corporal y nómade”.

Carmen Ollé presenta un nuevo libro con su editorial Peisa y ese solo hecho es todo un acontecimiento. La nueva publicación es un híbrido en donde tenemos ficción, memoria y reflexiones, cuyo título es Me gustan los atardeceres tristes. La presentación será este miércoles 12 de noviembre en la librería El Virrey (Bolognesi 510, Miraflores). Los comentarios estarán a cargo de Christiane Felip Vidal y Ricardo González Vigil. Agenden. Carmen Ollé es gigante y feroz.

