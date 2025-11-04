Muestra individual de Silvia Westphalen: "El agua recuerda" en Galería Fórum

Silvia Westphalen hace más de 35 años trabaja la piedra, que lleva desde su mirada y su mente hasta el taller, donde luego de íntimos diálogos imaginarios, con su casi única herramienta, la amoladora eléctrica, da rienda suelta a sus creaciones. Pese a dedicarse a un solo material, ella se las ingenia para ampliar sus fronteras expresivas, en este caso, dibujando sobre la piedra los movimientos del agua.

Sobre la muestra, Giuliana Vidarte dice:

“Las piedras son como la piel de la tierra y almacenan recuerdos. El mar recuerda cómo fue la piedra cuando era agua. Hay una memoria común que atraviesa tiempos y que conecta mares, ríos, piedras, seres, plantas y animales en la repetición constante de sus ciclos vitales. El viento y el agua dibujan patrones sobre la arena. Las vetas son los dibujos de sus memorias. El agua se abre camino con fuerza y define los surcos. Las piedras son testimonio de los trayectos del agua. Hay que mirar bajo la piel y en medio de las corrientes para sumergirse en los estratos. Las olas gigantes al retirarse dejan trazos. El mar ahora contaminado delinea una estela de los desechos, la acumulación de residuos varados en las orillas. La intervención humana se suma a las trayectorias de estas memorias quebrando ciclos y equilibrios, destruyendo ecosistemas y desarticulando las redes de patrones y corrientes.

Silvia trabaja en un jardín de piedras. En medio de ellas las mira con atención. Ellas la acompañan para un reconocimiento mutuo. Se conectan y se piensan. Identifica sus tramas, las líneas que dan forma a su historia y propone componer con ellas. Silvia dibuja sobre las piedras para fijar sus recuerdos, para contener la memoria del movimiento del agua, de sus desplazamientos. Al determinar los trazos recupera los patrones que se han creado a través del tiempo. En las obras de Silvia las piedras son paisajes o pieles. Sus composiciones proponen recorrer su interior, las entrañas de sus historias. Sus líneas evocan los cursos de los ríos, el movimiento del viento, las sombras de las ramas y los flujos de las raíces, rastros contenidos en las vetas de las piedras que recuerdan. Reconocer esos rasgos se le propone como un juego, con formas que se disponen en paralelo, con diseños que se encuentran cerrando ciclos.

Silvia Westphalen en su taller. Foto: Difusión.

El agua recuerda reúne un grupo de esculturas llevadas a cabo por Silvia entre 2024 y 2025. Los bloques y costras de mármol se presentan como los soportes de sus dibujos. Sobre las vetas Silvia dispone los surcos y patrones que entrelazan elementos y espacios. La piedra convoca al río, el suelo desértico convoca al aire, el movimiento del mar dibuja sobre la arena. Silvia mira las piedras para reconocer sus memorias, para conectar con este material, pensarlo y contribuir en que su interior sea accesible. Sumergirse en la piedra para reconocer la piel de la tierra. Convocar a la memoria del agua se propone como un modo de reenfoque en las coincidencias entre paisajes, pieles y vetas. El agua recuerda en estas marcas sobre la piedra. El paisaje propuesto como un entorno cambiante en el que las intervenciones humanas tienen efectos devastadores, pero que pueden ser vistos en su proyección sobre otros elementos, para percibir las coincidencias y enfatizar una pertenencia común a una red de entornos y seres cuya vida se despliega en la contemplación mutua de los trayectos...".

La muestra podrá ser visitada en la galería desde el jueves 6 de noviembre hasta el sábado 29 de noviembre en el horario habitual. La entrada es libre.

Inauguración: jueves 6 de noviembre del 2025 a las 6:30 pm.

Clausura: sábado 29 de noviembre del 2025 a las 7:00 pm.

Lugar: Galería Fórum. Av. Larco 1150, Sótano Miraflores.

Horario: de lunes a viernes de 11:00am a 7:00 pm. Sábados de 11:00 am a 2:00pm y de 3:00pm a 7:00pm.

(NdP).