Muestra “Bipolar” de Ezio Macchione y Rafo León en La Rebelde

Bipolar no pretende establecer lazos temáticos entre las fotos y las pinturas; más bien aspira a extremar el contraste y la diferencia, en cuanto a composición, uso del color y tema. La manera como se distribuyan las piezas en las paredes de la galería deberá llevar a la bipolaridad en lugar de una sensatez medicada.

"Catequesis" de Rafo León. Imagen: Difusión.
Bipolar es una exposición bipersonal que muestra fotografías en blanco, negro y grises, realizadas por el italiano Ezio Macchione a lo largo de cuarenta años. En contraste, en las paredes de la misma galería cuelgan las pinturas de Rafo León, llevadas a cabo entre los años 2018 y 2025.

Las fotos de Macchione son silenciosas, homogéneas, limpias, transitan entre el paisaje y las personas con la sutileza de un mensaje susurrado o la música que las acompañaría si estuviéramos ante los fotogramas de una secuencia en la que el gris comunicara serenidad; y el blanco y el negro no fueran opuestos sino del todo complementarios.

León es daltónico, severo, lo que explica solo una parte de su pintura. También es autodidacta y comenzó a pintar luego de perder un empleo, cuando tenía 67 años de edad. No tiene academia la pintura de León, no está enmarcada, sus formatos son arbitrarios, su calidad es desigual en esencia. Lo único permanente en esa serie de pinturas es el hecho de que siempre exhibe personajes, además de colores que solo él desconoce.

La idea de exhibir de esta manera, contrastada y contradictoria, tuvo que ver con el origen de las dos disciplinas, la fotografía y la pintura. La fotografía surge en blanco y negro, mientras que la pintura llama al color desde sus manifestaciones más arcaicas. Ni la foto ni la pintura retratan la realidad tal cual esta es, aunque el realismo más extremo desarrollado en una y en otra, pueda hacer parecer lo contrario. Estas manifestaciones plásticas expresan, no reproducen.

"Costa Verde" de Ezio Macchione. Imagen: Difusión.

Otros aspectos que abonan a la idea de contradicción  tienen que ver con la manera como las  obras son expuestas. Las fotos de Macchione tienen todas, una misma medida; las pinturas de León no muestran homogeneidad en cuanto a formato, hay pequeñas, medianas y grandes. Las fotos se plantean en base al canon clásico: paspartú y marco. Las pinturas de León no llevan ni paspartú ni marco, y en ese aspecto son tan crudas como lo que definen las formas y sobre todo, el color, en lo pintado.

Muestra Bipolar

6 al 31 de noviembre de 2025

Fotos: Ezio Macchione

Pinturas: Rafo Léón

Local: librería y galería La Rebelde, Jr. Batalla de Junín 260 Barranco

Fechas: 6 al 30 de noviembre de 2025

Inauguración: 6 de noviembre 7:00 pm.

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Coloquio internacional: "Alienaciones. Arte, delirio y sociedad en Latinoamérica"

Coloquio internacional: "Alienaciones. Arte, delirio y sociedad en Latinoamérica"

