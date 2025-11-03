Muestra “Los alambristas” de Gilda Mantilla y Raimond Chaves en el ICPNA de Miraflores

Los alambristas es un repaso no cronológico por 24 años de la trayectoria conjunta de Gilda Mantilla (Los Angeles, EE.UU., 1967) y Raimond Chaves (Bogotá, Colombia, 1963), que se inició a la par con las dinámicas de la globalización que dieron forma al arte contemporáneo, y a la vida oscilante entre la euforia, la violencia, la precariedad y la incertidumbre.

Como exposición, Los alambristas no es una retrospectiva propiamente dicha. Es, más bien, algo así como una gran instalación temporal de obras desarrolladas desde 2001, que Gilda Mantilla y Raimond Chaves, acompañados por el curador Jorge Villacorta, han deseado poner en diálogo entre sí, y con el espacio de la Sala Kruger del ICPNA de Miraflores. En total, son unas 30 obras realizadas en una variedad de medios, como el dibujo, el videoarte, la escultura, la pintura, la impresión digital. En muchos casos, su realización ha sido el resultado de una combinación desprejuiciada de dos o más de estos. Algunas de ellas no son catalogables. Ciertos cuerpos de trabajo implican prácticas estéticas contemporáneas como la apropiación y la intervención en el espacio expositivo; concretamente, en la arquitectura de la sala.

Destaca un grupo de obras que conformaron el conjunto presentado con el título MISPLACED RUINS (Ruinas fuera de lugar), bajo la curaduría de Max Hernández Calvo, en el Pabellón del Perú en la Bienal de Arte de Venecia de 2015. Varias de estas han tenido que reconstruirse o rehacerse en nuevas versionas. Serán vistas en versiones nuevas por primera vez en Lima en esta exposición.

La materialidad misma de los trabajos reunidos, o su inmaterialidad, invita a dilucidar cuál es el carácter de las imágenes; a cuestionar las lógicas del sistema del arte local; a enfrentar los procesos de abstracción que dan forma al mundo de hoy; y a cómo pasar de un contexto a otro sin perder ni el aliento ni el equilibrio.

Chaves y Mantilla exponen juntos en Lima por primera vez en seis años, mientras individualmente, la obra de Gilda Mantilla es antologada en Transgresoras. Mail Art and Messages, 1960s-2020s, en el California Museum of Photography, y la Tate Modern presenta El Toque Criollo de Raimond Chaves.

La producción de obras para esta exposición ha sido parcialmente financiada por Pacupe-Patronato Cultural del Perú.

