Cultural

Coloquio internacional: "Alienaciones. Arte, delirio y sociedad en Latinoamérica"

El evento convoca a artistas, investigadores y profesionales de la salud mental a reflexionar en conjunto sobre delirio, arte y sociedad en Latinoamérica

Hospital Víctor Larco Herrera (1920). Imagen: ResearchGate.
La Maestría de Historia del Arte y Curaduría de la PUCP, con el apoyo de la Red de Historia de la Psiquiatría (Perú) y la curaduría de Rodrigo Vera, profesor de la maestría y miembro de la Red, está organizando el coloquio “Alienaciones. Arte, delirio y sociedad en Latinoamérica”.

El evento convoca a artistas, investigadores y profesionales de la salud mental a reflexionar en conjunto sobre delirio, arte y sociedad en Latinoamérica. La idea es discutir el delirio desde una perspectiva abierta y multidimensional, tanto en relación al malestar psíquico contemporáneo, como, en perspectiva histórica, en relación al lugar que este ocupa en los procesos culturales que han configurado la sensibilidad estética y política del continente.

El coloquio tendrá como invitados a artistas, psicoanalistas y filósofos internacionales como Paz López (Filósofa del arte de la Universidad de Chile), Guillermo Daghero (Poeta, artista y curador argentino con amplia experiencia en hospitales psiquiátricos de Córdoba, Argentina), Tanía Rivera (Psicoanalista y curadora de arte de la Universidad Federal Fluminense de Brasil) e Inés Crespo (Filósofa y psicoanalista, traductora del libro Ensayo sobre la conación estética de Jean Oury, publicado este año por la editorial Cactus de Argentina).

Los invitados nacionales son destacados investigadores, curadores y artistas que participarán en mesas de discusión sobre arte, trabajo y enfermedad; arte y psicopolítica; archivo y museología en torno al hospital Víctor Larco Herrera; poesía y fanzines que problematizan la salud mental contemporánea, entre otros abordajes. Asimismo, el coloquio contará con presentaciones de libros, proyecciones documentales y un stand del proyecto “Espacio Secundario” con libros a la venta de diversas editoriales locales e internacionales vinculados a la temática del coloquio.

Modalidad mixta (virtual / presencial):

Fechas: 13 y 14 de noviembre, 2025.

Lugar: NOS PUCP. Av. Camino Real 1037, San Isidro 15073 Enlace de inscripcio´n: https://forms.gle/HZcKrNGf8NGRK2Q47

(NdP).

