Cultural

Muestra "Vanguardias del sur. Idea, arte y polémica desde los Andes" en la Caslit

La Casa de la Literatura inaugura una muestra que conmemora el centenario del grupo Orkopata y recupera el legado de las vanguardias andinas, sus revistas y propuestas educativas.

Grupo Orkopata. Imagen: Difusión.
Grupo Orkopata. Imagen: Difusión.

La muestra revisa los movimientos de vanguardia surgidos en Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940, resaltando las redes culturales que tejieron y el rol de las revistas en la difusión de propuestas estéticas y políticas. En diálogo con las corrientes artísticas europeas, las vanguardias del sur adaptaron sus postulados al contexto andino para forjar una modernidad propia, enraizada en el territorio, la lengua y las prácticas ancestrales.

En la exposición se exhibirán, además de fotografías y revistas de la época, primeras ediciones de la obra de autores como Carlos Oquendo de Amat, Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Alberto Hidalgo, César Atahualpa Rodríguez, Mario Chabes, Guillermo Mercado, Alberto Mostajo, entre otros.

El Grupo Orkopata fue un movimiento intelectual y artístico de vanguardia surgido en Puno, Perú, en 1925, conocido por su revista Boletín Titicaca. Liderado por los hermanos Alejandro y Arturo Peralta (Gamaliel Churata), el grupo estaba formado por artistas, escritores y educadores que buscaban revalorizar la cultura y las lenguas quechua y aymara, y reivindicar al indio dentro del proyecto de nación peruana.

Dos secciones temáticas

La exposición se organiza en dos núcleos. El primero, “Intensas zonas de futuro”, muestra el diálogo crítico con la modernidad, las desigualdades sociales y las nuevas tecnologías. Se exhiben ejemplares originales de revistas como Boletín TitikakaKunturKosko o Waraka, primeras ediciones de Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, César Atahualpa Rodríguez y Alberto Hidalgo, además del original de 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat y fotografías de Martín Chambi.

El segundo, “Escuela ayllu”, se centra en proyectos de educación experimental vinculados a la vida comunitaria y a la reivindicación de lenguas y saberes indígenas. Allí destacan primeras ediciones de El pez de oro de Churata, audios y proyectos de radio teatro, revistas sobre educación bilingüe, así como propuestas de reforma ortográfica indoamericana.

Además, la muestra incorpora una instalación de la artista arequipeña Nereida Apaza, que utiliza carpetas y pizarras intervenidas con xilografías.

Curadores Yaneth Sucasaca y Rodrigo Vera.

Dato

Vanguardias del sur. Idea, arte y polémica desde los Andes podrá visitarse hasta mayo del 2026. Horario de visitas: de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El ingreso es gratuito.

(NdP).

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Leila Guerriero: "Hay una enorme diferencia entre vender autos y hacer periodismo"

Leila Guerriero: “Hay una enorme diferencia entre vender autos y hacer periodismo”

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Jeremías Gamboa: "Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros"

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

