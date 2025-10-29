Diálogo de la escritora francesa Salma El Moumni con la dramaturga y directora de teatro Mariana de Althaus, en la Alianza Francesa de Lima

En el marco de la visita de la escritora franco marroquí Salma El Moumni al HAY Festival de Arequipa, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Lima presentan el diálogo “Escribir contra el silencio”, un encuentro entre la joven autora y la reconocida dramaturga y directora de teatro Mariana de Althaus, con la moderación de Karin Elmore, directora de Asuntos Culturales de la institución.

El evento se realizará el martes 4 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Sala Cine de la Alianza Francesa de Miraflores, con ingreso libre hasta agotar aforo.

La conversación abordará los caminos de la escritura como forma de resistencia frente a la violencia y los silencios impuestos por la sociedad. En ella, Salma El Moumni compartirá su experiencia literaria a partir de su novela Adieu Tánger (Grasset, 2023).

Salma El Moumni (Marruecos, 1999) es una escritora marroquí y francesa. Tras mudarse a Francia a los 17 años, se licenció en Literatura Comparada y escribió su primera novela, Adieu Tánger (Grasset), publicada en 2023 y galardonada con varios premios, entre ellos el Prix France Culture des Étudiants. La obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español (Adiós Tánger, Sexto Piso, 2025). Oscilando entre distintos países, lenguas y ciudades, actualmente vive en París.

Mariana de Althaus. Foto: Marco Cotrina

“La extraordinaria energía con la que escribe Salma El Moumni logra transmitir magníficamente la violencia de la mirada de los hombres y la transformación de la protagonista en su relación con la ciudad de Tánger”, ha destacado Mathias Enard, ganador del premio Goncourt 2015.

Por su parte, Mariana de Althaus, una de las directoras más relevantes del teatro peruano contemporáneo, compartirá su mirada sobre la creación escénica, los procesos de escritura y la representación de lo femenino en la dramaturgia actual. Ha dirigido los espectáculos Tres historias del mar, Volar, La puerta invisible, Ruido, Efímero, Entonces Alicia cayó, El lenguaje de las sirenas, Criadero, El sistema Solar, Padre Nuestro, Karamazov, La Peluca, Pájaros en llamas, Todos los sueños del mundo, Trucos para ver en la oscuridad, Quemar el bosque contigo adentro, La vida en otros planetas, Detrás ruge el lago, y Niños caen de los árboles.

El diálogo se desarrollará en español y francés (con traducción), y durante la actividad será posible adquirir la novela Adiós, Tánger, publicada por la editorial Sexto Piso.

(NdP).