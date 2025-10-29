HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Cultural

Diálogo de la escritora francesa Salma El Moumni con la dramaturga y directora de teatro Mariana de Althaus, en la Alianza Francesa de Lima

Martes 4 de noviembre, 7:00 p.m. – Sala Cine de la Alianza Francesa de Miraflores.

Salma El Moumni. Foto: Difusión.
Salma El Moumni. Foto: Difusión.

En el marco de la visita de la escritora franco marroquí Salma El Moumni al HAY Festival de Arequipa, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Lima presentan el diálogo “Escribir contra el silencio”, un encuentro entre la joven autora y la reconocida dramaturga y directora de teatro Mariana de Althaus, con la moderación de Karin Elmore, directora de Asuntos Culturales de la institución.

El evento se realizará el martes 4 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Sala Cine de la Alianza Francesa de Miraflores, con ingreso libre hasta agotar aforo.

La conversación abordará los caminos de la escritura como forma de resistencia frente a la violencia y los silencios impuestos por la sociedad. En ella, Salma El Moumni compartirá su experiencia literaria a partir de su novela Adieu Tánger (Grasset, 2023). 

Salma El Moumni (Marruecos, 1999) es una escritora marroquí y francesa. Tras mudarse a Francia a los 17 años, se licenció en Literatura Comparada y escribió su primera novela, Adieu Tánger (Grasset), publicada en 2023 y galardonada con varios premios, entre ellos el Prix France Culture des Étudiants. La obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español (Adiós Tánger, Sexto Piso, 2025). Oscilando entre distintos países, lenguas y ciudades, actualmente vive en París.

Mariana de Althaus. Foto: Marco Cotrina

Mariana de Althaus. Foto: Marco Cotrina

La extraordinaria energía con la que escribe Salma El Moumni logra transmitir magníficamente la violencia de la mirada de los hombres y la transformación de la protagonista en su relación con la ciudad de Tánger”, ha destacado Mathias Enard, ganador del premio Goncourt 2015.

Por su parte, Mariana de Althaus, una de las directoras más relevantes del teatro peruano contemporáneo, compartirá su mirada sobre la creación escénica, los procesos de escritura y la representación de lo femenino en la dramaturgia actual. Ha dirigido los espectáculos Tres historias del mar, Volar, La puerta invisible, Ruido, Efímero, Entonces Alicia cayó, El lenguaje de las sirenas, Criadero, El sistema Solar, Padre Nuestro, Karamazov, La Peluca, Pájaros en llamas, Todos los sueños del mundo, Trucos para ver en la oscuridad, Quemar el bosque contigo adentro, La vida en otros planetas, Detrás ruge el lago, y Niños caen de los árboles.

El diálogo se desarrollará en español y francés (con traducción), y durante la actividad será posible adquirir la novela Adiós, Tánger, publicada por la editorial Sexto Piso.

(NdP).

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

Pedro Cateriano: “Mario Vargas Llosa no pidió votar por Keiko Fujimori por ser una candidata ejemplar”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Cultural

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Cuerpos que hablan: el arte escénico de Latinoamérica llega a Lima con el XII Delta / VII ETTIEN 2025.

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025