Cuerpos que hablan: el arte escénico de Latinoamérica llega a Lima con el XII Delta / VII ETTIEN 2025.
Del 3 al 8 de noviembre, el Ministerio de Cultura del Perú será escenario de esta gran cita de las artes escénicas universitarias.
Lima se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes de las artes escénicas en América Latina. Del 3 al 8 de noviembre de 2025, se realizará el XII Delta / VII ETTIEN, bajo el eje temático “Investigación-creación: cuerpos y corporalidades en las artes escénicas”. El Ministerio de Cultura del Perú (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja) será la sede principal de este evento que convertirá a la capital en un espacio de reflexión, experimentación y diálogo artístico.
Este encuentro reúne dos importantes proyectos que dialogan y se complementan: el Delta, iniciativa académica y artística impulsada por la Red CITU (Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario) —integrada por 15 universidades de la región— y el ETTIEN (Encuentro Teórico Teatral Internacional), organizado por la UNAE/ENSAD. Juntos, consolidan un espacio donde el cuerpo, más allá de la palabra, se convierte en territorio de memoria, resistencia, diversidad y creación compartida.
Durante seis días, el público podrá disfrutar de conferencias, talleres, mesas de diálogo, presentaciones escénicas y exhibiciones con la participación de más de 14 delegaciones internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. La programación incluirá desde talleres de pedagogías corporales y creación digital, hasta estrenos de propuestas escénicas universitarias latinoamericanas, además de la presentación de la Revista Liminal y actividades que invitan a repensar el arte desde múltiples corporalidades.
Estos encuentros resultan fundamentales para fortalecer los lazos entre instituciones académicas y comunidades artísticas de la región. Permiten visibilizar el trabajo de las universidades como espacios de creación viva, fomentar la investigación en artes escénicas y generar redes de colaboración que trascienden las fronteras. En un contexto donde la cultura se enfrenta a nuevos desafíos, el XII Delta / VII ETTIEN 2025 se erige como un puente entre generaciones, lenguajes y sensibilidades, reafirmando el poder transformador del arte.
El XII Delta / VII ETTIEN 2025 no solo reúne invitados, sino también preguntas: ¿qué significa investigar desde el cuerpo?, ¿cómo nuestras corporalidades narran las ausencias, los deseos y las memorias colectivas? Las respuestas se construirán en escena, en cada taller y en cada encuentro, reafirmando que el arte es, ante todo, una forma viva de conocimiento y transformación.
📅 Fechas: 3 al 8 de noviembre de 2025
📍 Lugar: Ministerio de Cultura del Perú – Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
🌐 Web Oficial: https://www.ettien.ensad.edu.pe/
(NdP).