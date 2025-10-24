Cuerpos que hablan: el arte escénico de Latinoamérica llega a Lima con el XII Delta / VII ETTIEN 2025.

Lima se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes de las artes escénicas en América Latina. Del 3 al 8 de noviembre de 2025, se realizará el XII Delta / VII ETTIEN, bajo el eje temático “Investigación-creación: cuerpos y corporalidades en las artes escénicas”. El Ministerio de Cultura del Perú (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja) será la sede principal de este evento que convertirá a la capital en un espacio de reflexión, experimentación y diálogo artístico.

Este encuentro reúne dos importantes proyectos que dialogan y se complementan: el Delta, iniciativa académica y artística impulsada por la Red CITU (Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario) —integrada por 15 universidades de la región— y el ETTIEN (Encuentro Teórico Teatral Internacional), organizado por la UNAE/ENSAD. Juntos, consolidan un espacio donde el cuerpo, más allá de la palabra, se convierte en territorio de memoria, resistencia, diversidad y creación compartida.

Durante seis días, el público podrá disfrutar de conferencias, talleres, mesas de diálogo, presentaciones escénicas y exhibiciones con la participación de más de 14 delegaciones internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. La programación incluirá desde talleres de pedagogías corporales y creación digital, hasta estrenos de propuestas escénicas universitarias latinoamericanas, además de la presentación de la Revista Liminal y actividades que invitan a repensar el arte desde múltiples corporalidades.

Estos encuentros resultan fundamentales para fortalecer los lazos entre instituciones académicas y comunidades artísticas de la región. Permiten visibilizar el trabajo de las universidades como espacios de creación viva, fomentar la investigación en artes escénicas y generar redes de colaboración que trascienden las fronteras. En un contexto donde la cultura se enfrenta a nuevos desafíos, el XII Delta / VII ETTIEN 2025 se erige como un puente entre generaciones, lenguajes y sensibilidades, reafirmando el poder transformador del arte.

El XII Delta / VII ETTIEN 2025 no solo reúne invitados, sino también preguntas: ¿qué significa investigar desde el cuerpo?, ¿cómo nuestras corporalidades narran las ausencias, los deseos y las memorias colectivas? Las respuestas se construirán en escena, en cada taller y en cada encuentro, reafirmando que el arte es, ante todo, una forma viva de conocimiento y transformación.

📅 Fechas: 3 al 8 de noviembre de 2025

📍 Lugar: Ministerio de Cultura del Perú – Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

🌐 Web Oficial: https://www.ettien.ensad.edu.pe/

(NdP).