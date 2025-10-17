La decimoprimera edición de la Semana del Cine de la Universidad de Lima

Este 20 de octubre, se inaugurará la decimoprimera edición de la Semana del Cine, que organiza la Universidad de Lima, con la emisión de Nueva ola, el esperado filme de Richard Linklater que recrea el rodaje de Sin aliento, la obra de Jean-Luc Godard que revolucionó la narrativa cinematográfica. La película, ovacionada en Cannes durante once minutos, se proyectará en el Auditorio Central de la Universidad a las 20.00 horas. El ingreso es libre, previa presentación de DNI físico y vigente.

La muestra internacional incluye también Father Mother Sister Brother, la nueva cinta del mítico realizador norteamericano Jim Jarmusch —quien ganó el León de Oro en la última edición del Festival de Venecia— y protagonizada por Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling. Además, se suman títulos como Los sudarios, de David Cronenberg; Romería,de Carla Simón; Resurrección,de Bi Gan; Alpha,de Julia Ducournau; Miroirs No. 3,de Christian Petzold; Duse,de Pietro Marcello; Magallanes,de Lav Diaz (con Gael García Bernal en el papel principal), entre otros.

Uno de los momentos más esperados será la exhibición de Tardes de soledad, documental de Albert Serra sobre el torero peruano Andrés Roca Rey. La película ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y será transmitida por primera vez en nuestro país.

La programación nacional incluye largometrajes peruanos recientes, entre los que destacan Punku, de Juan Daniel F. Molero; Ramón y Ramón, de Salvador del Solar; Los inocentes, de Germán Tejada; Runa Simi,de Augusto Zegarra; La memoria de las mariposas,de Tatiana Fuentes Sadowski; y El corazón del lobo, de Francisco Lombardi. Además, se rendirá homenaje al recientemente fallecido David Lynch, con las versiones restauradas de Mulholland Drive e Inland Empire, aprobadas por el propio cineasta.

Por primera vez, se presentará una muestra de cortometrajes universitarios iberoamericanos, junto con la tradicional selección nacional. También se realizarán conversatorios, presentaciones de libros y revistas, workshops técnicos y la premiación del concurso Corto de Boleto, que destaca los mejores cortos realizados por estudiantes de la Universidad. Asimismo, habrá presentaciones especiales, entre las que se cuentan dos clásicos del cine peruano: El destino no tiene favoritos,de Álvaro Velarde, y Del verbo amar,de Mary Jiménez.

Todas las actividades se llevarán a cabo en el campus de la Universidad de Lima (avenida Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco). El ingreso es gratuito, con DNI físico y vigente. La Semana del Cine cuenta con el respaldo de Egeda Perú y el auspicio de Sony, Qam Films y Kallpa.

