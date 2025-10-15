Muestra individual “MISHIGUENE” de Leslie Spak

La artista Leslie Spak presenta MISHIGUENE, una muestra que convierte la locura y el descaro en materiales creativos para cuestionar cómo vivimos, qué deseamos y contra qué nos rebelamos.

El punto de partida son dos palabras en yiddish que funcionan como brújula conceptual: mishiguene (locura) y chutzpah (audacia desbordada). Pero más allá de la semántica, Spak construye un universo simbólico donde lo íntimo y lo político, lo erótico y lo bélico, lo sagrado y lo banal, se entretejen con ironía y desparpajo.

En sus piezas –bordados, acuarelas, serigrafías y dibujos– conviven serpientes bíblicas con armas automáticas, tacones con consignas, mapas con cicatrices, y mujeres que parecen saltar de una conversación doméstica a un campo de batalla. Todo atravesado por un erotismo que funciona tanto como provocación como metáfora del poder.

MISHIGUENE no ofrece respuestas, sino espejos rotos donde se reflejan tensiones contemporáneas: la presión por encajar, la neurosis de la vigilancia, la resistencia al mandato colectivo y la paradoja de reírnos mientras todo arde.

Con humor ácido y una estética que oscila entre el cómic y la iconografía religiosa, Spak invita al espectador a sumergirse en un relato burlesco y visceral sobre la locura compartida de existir.

Hasta el viernes 31 de octubre a las 7:00 pm.

Lugar: Galería Forum Av. Larco 1150, Miraflores.

Horario: de lunes a viernes de 11:00 am a 7:00 pm. Sábados de 11 a 2 y de 3 a 7 pm

Ingreso libre.

(NdP).