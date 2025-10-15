HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre
Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     Así va la marcha nacional hoy, 15 de octubre     
Cultural

Muestra individual “MISHIGUENE” de Leslie Spak

Con humor ácido y una estética que oscila entre el cómic y la iconografía religiosa, Spak invita al espectador a sumergirse en un relato burlesco y visceral sobre la locura compartida de existir

“MISHIGUENE”. Imagen: Difusión.
“MISHIGUENE”. Imagen: Difusión.

La artista Leslie Spak presenta MISHIGUENE, una muestra que convierte la locura y el descaro en materiales creativos para cuestionar cómo vivimos, qué deseamos y contra qué nos rebelamos.

El punto de partida son dos palabras en yiddish que funcionan como brújula conceptual: mishiguene (locura) y chutzpah (audacia desbordada). Pero más allá de la semántica, Spak construye un universo simbólico donde lo íntimo y lo político, lo erótico y lo bélico, lo sagrado y lo banal, se entretejen con ironía y desparpajo.

En sus piezas –bordados, acuarelas, serigrafías y dibujos– conviven serpientes bíblicas con armas automáticas, tacones con consignas, mapas con cicatrices, y mujeres que parecen saltar de una conversación doméstica a un campo de batalla. Todo atravesado por un erotismo que funciona tanto como provocación como metáfora del poder.

MISHIGUENE no ofrece respuestas, sino espejos rotos donde se reflejan tensiones contemporáneas: la presión por encajar, la neurosis de la vigilancia, la resistencia al mandato colectivo y la paradoja de reírnos mientras todo arde.

Con humor ácido y una estética que oscila entre el cómic y la iconografía religiosa, Spak invita al espectador a sumergirse en un relato burlesco y visceral sobre la locura compartida de existir.

 Hasta el viernes 31 de octubre a las 7:00 pm.

Lugar: Galería Forum Av. Larco 1150, Miraflores.

Horario: de lunes a viernes de 11:00 am a 7:00 pm. Sábados de 11 a 2 y de 3 a 7 pm

Ingreso libre.

(NdP).

Notas relacionadas
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cyrano de Bergerac: la historia de amor imposible más célebre del teatro llega al Teatro Municipal de Lima

Cyrano de Bergerac: la historia de amor imposible más célebre del teatro llega al Teatro Municipal de Lima

LEER MÁS
La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

LEER MÁS
María José Caro: “Es peligroso para un autor enfocarse en lo que está sucediendo afuera y dejar de ver dentro de sí mismo”

María José Caro: “Es peligroso para un autor enfocarse en lo que está sucediendo afuera y dejar de ver dentro de sí mismo”

LEER MÁS
“Mi Álbum Blanco”, la exposición de Leoncio Villanueva en La Galería

“Mi Álbum Blanco”, la exposición de Leoncio Villanueva en La Galería

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Cultural

Cyrano de Bergerac: la historia de amor imposible más célebre del teatro llega al Teatro Municipal de Lima

La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

María José Caro: “Es peligroso para un autor enfocarse en lo que está sucediendo afuera y dejar de ver dentro de sí mismo”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025