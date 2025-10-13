HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

“Mi Álbum Blanco”, la exposición de Leoncio Villanueva en La Galería

"Mi Álbum Blanco" estará abierta al público en LA GALERÍA (Conde de la Monclova 255, San Isidro) hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados de 3:00 a 7:00 p.m.


Leoncio Villanueva. Foto: Difusión.
Leoncio Villanueva. Foto: Difusión.

Leoncio Villanueva presenta Mi Álbum Blanco, en LA GALERÍA. La exposición reúne doce obras de mediano y gran formato en las que el artista retoma y reinterpreta su lenguaje visual: formas geométricas que dialogan con una figuración delicada, incorporando elementos surrealistas y formas orgánicas en composiciones donde conviven distintos ritmos y tensiones.

Villanueva describe su trabajo como un recorrido de años de búsquedas, encuentros e intuiciones. “Son antojos, quién sabe para qué, que conviven en algunos cuadros. Me gusta la confrontación de lo geométrico y lo informal. Mi alma está dividida, ama tanto lo geométrico como el gesto salvaje, y trata de reunirlo todo en un solo mundo, con colores vibrantes sobre grises que amortiguan el grito”, explica.

"Inventario de la memoria olvidada". Imagen: Difusión.

"Inventario de la memoria olvidada". Imagen: Difusión.

El nombre de la muestra remite al concepto de diversidad y acumulación de caminos creativos, como en el “Álbum Blanco” de los Beatles. La exposición no sigue una unidad temática; reúne distintas ideas, recuerdos y posibilidades expresivas que Villanueva ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Obras como Quipus Amarrados y Escenario VI muestran la amplitud de exploración que caracteriza a la muestra, dejando ver un estilo reconocible que atraviesa piezas diversas.

“Mi Álbum Blanco” estará abierta al público en LA GALERÍA (Conde de la Monclova 255, San Isidro) hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados de 3:00 a 7:00 p.m.

(NdP).

