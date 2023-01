Un adiós para Óscar Colchado, poeta y narrador

En estas mismas páginas, Óscar Colchado Lucio se describió en una entrevista concedida a Pedro Escribano: “Nací en los Andes, pero me inicié en la literatura en Chimbote, cuando publicaba mis poemas en el mural del politécnico. Mis poemas estaban inspirados en el mar, no en los Andes. Más bien, en mis relatos retornaba al mundo andino, aunque también escribía cuentos de mar, que publicaba en la revista Alborada, del grupo Isla Blanca. Estaba en Chimbote, pero mi familia, mis paisanos llegaban de la sierra y me traían noticias, y de paso los recuerdos que viví allí. Es decir, paralelamente, estaba entre la costa y la sierra. En mi frente estaba el mar, detrás de mí los Andes. Con un oído escuchaba los Andes y con el otro, el mar. Soy una especie de zorro arguediano, pertenezco al mundo de arriba y al mundo de abajo”.

Nacido en Huallanca (Áncash) en 1947, Colchado falleció el mismo día que la capital peruana era escenario de la denominada “toma de Lima”, con la presencia de cientos de manifestantes procedentes de las regiones del sur andino.

“La narrativa de Óscar Colchado, entre los autores de las últimas décadas, es la que más se emparenta con la obra de José María Arguedas. Y en muchos sentidos, no solo por la visión del mundo andino —en su ebullición hacia la modernidad—, sino también por la emoción poética de su escritura. Basta leer libros como Cordillera Negra, El cerco de Lima o Rosa Cuchillo, esa tremenda novela que recrea los años de violencia que vivió nuestro país. Pero no es todo. Colchado, sin perder la sensibilidad que hemos referido, también recrea el mundo andino en historias para niños. Uno de sus personajes es Cholito de los Andes, un niño andino que vive una serie de aventuras”, escribió Pedro escribano a raíz de la publicación del recordado Seres maravillosos.

Un año antes de la pandemia, Colchado fue reconocido con el premio Casa de la Literatura Peruana 2018 por “haber renovado la mirada sobre el mundo andino, atrayendo el interés de todo tipo de lectores: niños, jóvenes y adultos, académicos y neófitos, manifestaron los organizadores.

Colchado publicó más de treinta obras de poesía, novela y cuentos. En 1974 publicó la novela Tarde de toros, y dos años después, el poemario Aurora tenaz. En 1981 publicó Del mar a la ciudad, su primer libro de cuentos inspirados en sus años escolares en Chimbote. Uno de estos cuentos mereció su primer en el premio José María Arguedas, en 1978.

Pero fue en 1983 cuando hizo noticia al merecer, por unanimidad, el premio Copé de Cuento con su relato Cordillera negra. Entonces decidió radicar en Lima.

Cholito en el corazón

Su experiencia como profesor en colegios andinos de Áncash sirvió como fuente de inspiración para crear su más célebre personaje: Cholito en los Andes mágicos. Con él mereció el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Cholito pasó a convertirse en todo un personaje y fue llevado a la televisión regional a través del Grupo Andino. En 2017, Cholito y el oro de la selva obtuvo mención honrosa en la categoría literatura infantil y juvenil del Premio Nacional de Literatura. Este personaje resultó protagonista en una decena de títulos, lo cual permitió un acercamiento a la cosmovisión andina para el público infantil.

Como poeta, mereció en 1980 el premio José María Eguren de poesía y menciones honrosas en los premios Copé de poesía. Sin embargo, fue la narrativa la que primó en su obra. Colchado lo explicó así en estas páginas: “Yo traté de ocultar un tiempo mi poesía para que destaque un poco más mi narrativa. Mi poesía iba a interferir mi posicionamiento como narrador, pero, eso sí, no dejé de escribir poesía. Es tiempo de publicar mis poemas”. Estas declaraciones llegaron tras la sucesiva publicación de Canción del pescador y Arpa de Wamani (en edición bilingüe español/portugués).

A decir del propio Colchado, en poemas como Sinfonía azul para tus labios, “todo es música”. “Cuando estuvimos en Isla Blanca incluso nos matriculamos en la academia para saber cómo funciona la sinfonía. En mi poesía hay una música que puede ser altisonante, vanguardista y, al mismo tiempo, también puede ser un murmullo. Por supuesto, también suena la música popular y andina, como los huaynos. Ahora el canon de la poesía peruana es poco musical; será porque se opta por poemas reflexivos. Otra cuerda que añadiría sería la del humor. He tratado de rescatar el humor indio, que tampoco se da mucho en la poesía peruana”.

La muerte de Óscar Colchado nos hace más pobres y nos llena de tristeza en momentos tan álgidos de nuestra vida política. Como nos dijo la escritora cusqueña Karina Pacheco: “Ojalá su obra toda alcance la amplia difusión que merece, dentro y fuera del Perú, para gozo y apertura de los lectores. ❖

Reacciones

Javier Arévalo, escritor

“Entre los escritores que he conocido, nadie nunca me ha inspirado ternura como Colchado. Y una persona se conoce por sus obras: maravillosa y leidísima por cientos de miles de niños y adultos”.

Karina Pacheco, escritora

“En estos días dramáticos y de duelo para el Perú, qué tristeza se suma al leer que Óscar Colchado ha muerto. Autor de obras indispensables para la literatura peruana, entre ellas, Rosa Cuchillo...”.