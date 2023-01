Guillermo Niño de Guzmán: “Solo puedo escribir cuando me siento poseído”

Ha llegado puntual. Viste una camisa color melón, que es de su amigo, el recordado poeta Antonio Cisneros. Luce barba y bigotes semicrecidos, un pantalón beige, con tirantes, y una gorra del mismo color que oculta una frente en expansión y una tímida colita de cabello. Parece un personaje de época, salido de una vieja película con banda sonora de jazz, esa música que le gusta y alborota su ser. Un poco parco, pero ojos zahorí, como buen lector. Guillermo “Willy” Niño de Guzmán está frente a mí, amable, afable. Vamos a hablar sobre su reciente libro, Hasta perder el aliento. Cuaderno de letraherido I, (Ed. Tusquets). Es un libro que vino escribiendo hace 25 años sin que él se diera cuenta y tampoco imaginó que un día iba a publicar las lecturas, anotaciones, traducciones de fragmentos y poemas, citas, cosas curiosas sobre libros y autores que como lector hedonista iba reuniendo.

Este libro, en tanto los temas que abordas, que es el leer y escribir, ¿es una forma de darte aliento para la escritura?

Sí, es verdad, porque, desde muy joven, vivo en función de la literatura. No me importa si no soy famoso, si no gano suficiente dinero, porque lo que cuenta es que escribir le da sentido a mi vida. Mi única certeza es que he sido fiel a mi vocación. Yo siempre quise ser escritor, desde que era un adolescente y los libros se convirtieron en una pasión inconmensurable. De una u otra manera, me las he arreglado para sobrevivir en el mundo de las letras, ya sea haciendo periodismo o trabajos de traducción y edición.

Vives de la escritura, pero siempre has dicho que tienes dificultades para escribir. O sea, como dice Truman Capote, ¿escribir para ti es una autoflagelación?

Sí, es duro. A veces pienso que no tengo suficiente talento, entonces me tengo que exigir demasiado. Cuánto me gustaría ser como esos escritores que son grafómanos y que escriben con fluidez y hasta con alegría y entusiasmo. Eso nunca me ha pasado. Me cuesta mucho poner una palabra después de otra. Soy muy crítico conmigo mismo y sufro mucho cuando atravieso estados de bloqueo creativo. En esos momentos, me cuestiono todo y pienso, como Truman Capote, que los dioses no me han concedido un don, sino que me han impuesto un yugo. Es algo que roza lo patológico, porque, a veces, creo que escribo para no tener remordimientos por no escribir.

Pero Clarice Lispector decía, y tú la citas, que cuando uno escribe con mucha facilidad y fluidez, hay que desconfiar…

Exactamente. El verdadero trabajo no está en la primera versión, sino en lo que viene después. Me demoro mucho para tener a punto un texto. No te miento si te digo que hay cuentos que sigo trabajando a lo largo de veinte años.

La misma Lispector decía puede haber vocación, pero no talento…

Ese es un problema serio para mí. Algo que a mí me molesta, pues yo soy un gran lector de novelas y no soy novelista, no tengo el aliento suficiente para correr un maratón, yo soy de distancias cortas, para hacer la analogía con el atletismo. Solo una vez he intentado algo más largo, pero fue por un encargo, una novela corta para jóvenes, La conquista de los sueños. Por lo general, escribo piezas cortas, pero siempre, como dicen los españoles, pongo toda la carne en el asador: ya se trate de un cuento, un ensayo o un simple artículo, lo escribo como si se me fuera la vida en ello. Esa es la ventaja de ser freelance y poder escribir sobre lo que te da la gana y sin la amenaza de un cierre de edición.

Por eso optaste ser independiente…

No me gustaba la presión, por eso opté ser independiente. Una experiencia poco agradable tuve cuando dejé la revista Oiga para irme con César Hildebrandt, a quien no conocía, pero me propuso ser uno de los editores generales de su nueva revista, Sí, junto con Tulio Mora. Para mí fue una sorpresa mayúscula que me llamara, no sé, habría visto en mí condiciones que ni siquiera yo sospechaba, pues yo estaba contento con ser periodista cultural. El hecho de que me ofreciera ser coeditor general de un semanario esencialmente político estaba fuera de mis expectativas. Era un reto y siempre he sido un tanto temerario, de modo que corrí el riesgo. Hasta ahora me da risa porque la única vez que Hildebrandt fue amable conmigo ocurrió cuando me contrató. Yo me resistía a abandonar la revista Oiga, donde trabajaba desde hacía varios años como editor de la sección cultural y estaba acostumbrado a hacer y deshacer a mi antojo. Sin embargo, ganaba muy poco. En ese aspecto, Hildebrandt me hizo una oferta digna del Padrino, una oferta que no se podía rechazar. Me preguntó cuál era mi sueldo y, cuando se lo dije, contraatacó de una manera inapelable: Yo te pago el triple (risas). De todos modos, consulté con Paco Igartua, el director de Oiga, con quien había trabado amistad, y me vaticinó que, dado que yo era algo temperamental, tarde o temprano iba a chocar con Hildebrandt. Y, como él no podía igualar su oferta económica, me dijo que aceptara la propuesta para “hacer caja” (risas). Luego, cuando me cansara de lidiar con mi nuevo director, podía volver. Dicho y hecho, a las tres semanas me peleé con Hildebrandt y regresé a Oiga. ¡Me habían guardado mi puesto! (risas).

¿Cuál es tu relación con la literatura? Onetti decía que algunos escritores tienen una relación de amante y otros de cónyuge con la literatura.

Coincido mucho con esa concepción, porque, así como sostiene mi admirada Clarice Lispector, la literatura es algo pasional. Yo siempre he respetado a los poetas y, como ellos, sí creo que existe la inspiración o el arrebato creativo. Mira, puedo darte un ejemplo: después de tantos años dedicados a la escritura, uno tiene cierto oficio y domina los recursos técnicos. Por tanto, a veces me he propuesto fríamente escribir un relato, como cualquier persona que encara un trabajo profesional y cuenta con la experiencia necesaria. No obstante, el resultado es decepcionante. Desde luego, a estas alturas, no puedo escribir mal. Sin embargo, una cosa es escribir correctamente y otra el verdadero arte. Cuando me he obligado a escribir algo que no nace de mis entrañas, lo único que obtengo es un texto mediocre, carente de fuego, de pasión. En el ámbito de la prosa de ficción, un cuento es lo más cercano a la poesía. De ahí que yo siga apostando por la fuerza que da la inspiración, que es la primera instancia de la creación. Yo solo puedo escribir cuando me siento poseído por ese extraño fuego interior.

En tu libro reprochas que haya quienes ningunean a Rayuela, de Cortázar, por elevar a Bolaño.

Eso pasa con los escritores jóvenes, y lo entiendo hasta cierto punto. Es difícil asimilar a los clásicos, porque se trata de un universo muy lejano, incluso de un lenguaje con los usos de otros siglos y, naturalmente, a esa edad, uno está muy interesado en saber lo que pasa a su alrededor y busca una literatura que refleje ese mundo que está viviendo y que le preocupa mucho. Por eso uno tiende a dar mucha importancia a sus contemporáneos. Sin embargo, los jóvenes se olvidan de que esos autores contemporáneos provienen de los clásicos. Hay una tradición y esa tradición ha permitido, incluso, la ruptura de la misma y el surgimiento de escritores innovadores o desafiantes. Eso era algo que Borges, Cortázar y Bolaño lo tenían muy claro. Conocí a Bolaño en Barcelona y me dio la impresión de que había leído casi todo. Por ello, no admito que los escritores jóvenes adopten una actitud parricida y desdeñen a Borges o Cortázar para solamente abrazar a Bolaño. No tiene sentido. El mismo Bolaño se reiría de eso.

