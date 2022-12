El teatro peruano se recupera para 2023

En un año en el que los peruanos retomaron los espacios de arte y entretenimiento, los principales teatros que se adecuaron a las restricciones en el 2021 reabrieron sus salas. La mayoría de las salas a las que consultamos tienen la temporada 2023 programada, una señal de que, al menos en Lima, algunas compañías parecen estar superando la crisis en el sector. “Eso nos hace privilegiados, pero hay gente que no puede. El éxito es para ponernos una mano en el pecho y pensar en los que se quedaron. Esto es una lucha diaria”, nos dice Mateo Chiarella, director, dramaturgo y a cargo de la asociación Aranwa.

En el teatro Ricardo Blume, parte de la asociación, la obra con la que volvieron al teatro presencial fue Jugadores, una puesta en escena con la que también iniciarán el 2023. “Hay que tomar todo esto con pinzas. En el caso de Aranwa ha sido sorpresivamente buena la respuesta del público. Jugadores no era un proyecto de ese momento, sino de antes, pero se canceló por la pandemia. Los actores son fabulosos y la obra era de carácter cómico, aunque no perdía la esencia crítica. Había la necesidad de generar puentes para que la gente pueda encontrar en el teatro no solo una mirada dolida de nuestra realidad, sino esperanzadora, amable y reparadora. Es el proyecto ideal para arrancar”. Nos adelanta que la próxima obra será una adaptación de El diablo de León Tolstói. “Tiene el nivel para pensar en esas cosas tan metafísicas y filosóficas que hemos tenido de cerca, como la muerte y Dios. También la mirada desde una perspectiva social. Es un thriller psicológico”.

El Británico nos confirmó que inicia el 2023 con Mujer cabeza de serpientes, dirigida por Vanessa Vizcarra. En abril estrenarán Ha llegado un inspector de JB Priestle y bajo la dirección de Roberto Ángeles. En teatro La Plaza, desde el 12 de enero presentan la comedia La omisión de la familia Coleman y en el Pirandello se verá la comedia Charada desde el 19 .

Torres Dibós e Isola. Lectura de ha llegado un inspector de JB Priestley. Foto: difusión

En cuanto a teatro familiar, La Plaza repone Mi planta de naranja lima desde el 3 de enero. En la Paya Casa, Barranco, sigue la temporada de Casi Don Quijote. También Palosanto Teatro, fundado por el recordado actor Ismael Contreras, celebrará 15 años. “Tendremos la presentación especial de El botón de plata (en la Alianza Francesa) la primera obra escrita por él”. En el Centro Cultural CAFAE-SE estrenan en abril La zorra vanidosa, basada en cuentos recopilados por José María Arguedas.

En el Teatro de Lucía se repone la comedia El mueble el 19 de enero, con la actuación y dirección de Cécica Bernasconi y David Carrillo. Continúa en marzo Peregrinos de Paris Pesante y en abril Todas las gallinas vuelan de Rocío Limo.

Ricardo Velásquez y Américo Zúñiga. Obra Jugadores. Foto: difusión