Mayté Ciriaco: “No estamos escuchando a las niñas abusadas”

En un antiguo paper del 2012 de la Universidad la Católica, se enteró de que en el distrito de Mazán, en Loreto, un gran porcentaje de mujeres habían sido agredidas sexualmente en una etapa de su vida. Ese fue el hilo de la madeja para que la periodista Mayté Ciriaco llegara a esas comarcas amazónicas en donde la vida, sobre todas de las niñas, es un infierno normalizado por las familias de las víctimas y las autoridades de la zona. No hay justicia para las niñas, sino acuerdos en que el agresor se compromete a pagar cuotas o, cuando hay embarazo, se casa con su víctima. Todo eso Mayté Ciriaco lo cuenta en su libro Niñas sin infancia y en la muestra homónima que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas exhibe en su plataforma Cultural. Allí se leen testimonios de niñas abusadas.

“Era 2017 y tenía que trabajar un reportaje para un proyecto transnacional denominado ´Ser niña en Latinoamérica´. A mí me correspondió trabajar “Ser niña en el Perú” y con mis editores quedamos en investigar el tema de violencia hacia las niñas. Es allí que di con el paper de la PUCP y decidí viajar a Mazán”, dice la periodista.

El día que llegó a Mazán, conoció el caso de la niña Bris, que fue obligada a acostarse con el jefe de su hermana mayor. La familia, cerraba el cerco de abuso.

Pero para Ciriaco no solo es la familia, también las autoridades.

“Sí, porque para llegar a Mazán, tuve que pasar por el distrito de Indiana. El día que estuve allí, en el diario se publicaba que un comisario y un oficial habían violado a una menor”, comenta Mayté.

¿Del 2012 al 2017 nada había cambiado?

Nada había cambiado nada. No hay, por ejemplo, Centro de emergencia mujer a pesar de que las mismas comisarías de Mazán e Indiana habían hecho el pedido. No había especialistas. Solo había una psicóloga para ambos distritos.

Ante esa realidad, Mayté Ciriaco decidió realizar más viajes a la selva. Halló que en los distritos y caseríos se repetían los patrones de agresión a las niñas.

“En las comisarías casi no había denuncias y en los juzgados de paz, lo que tenían eran cuadernos de acuerdos entre el agresor y los padres de las víctimas. El agresor se comprometía en pagar 100 o 50 soles cada mes por determinado tiempo y cuando había embarazo, podíacasarse con su víctima”, refiere la periodista.

Ciriaco afirma que el abuso sexual se ha normalizado, suelen decir, “eso pasa, pues”. Incluso hay decálogos escritos por los hombres de cómo proceder, como son las cuotas.

“El asistente del juez me decía que eso ocurría porque no había prostíbulos. O sea, no es que es un abuso ni injusto lo que le ocurre a las niñas sino ellos justifican con la falta de prostíbulos”, narra Mayté.

“Estas son las voces que hemos perdido, No estamos escuchando a las niñas abusadas”, concluye Mayté Ciriaco.

El dato

La muestra. Está en el link: https://cultural.upc.edu.pe/ y la curadora es Fernanda Arris. El libro Niñas sin infancia está en formato impreso, digital y audiolibro.