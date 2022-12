Moda, arte y altruismo en Glamour To Go

“No es una opción parar, seguimos adelante y trabajando”, manifiesta la diseñadora peruana Rosario de Armenteras, quien hoy junto a un grupo de entusiastas emprendedores estará inaugurando la séptima edición del bazar Glamour To Go (que va hasta el domingo 11) en el Puericultorio Pérez Araníbar.

El evento, que contará con 350 stands, permitirá el contacto directo de los emprendedores con sus clientes. “La mayoría son mujeres que por primera vez se presentan en una feria. Muchas de esas emprendedoras cerraron sus tiendas y volvieron a abrir. La gente está emocionada. Tenemos chicos muy jóvenes y diseñadoras nuevas que van a hacer su primer desfile”, adelanta De Armenteras.

El plus de esta séptima edición de Glamour To Go va por partida doble: “Es un reto con mucha obra benéfica porque se está dando el 10% de todas las ventas a la Asociación de Emergencia Ayacucho y estamos haciendo donaciones con la realización de los desfiles de moda al Club de la Mama que lucha contra el cáncer”, cuenta la destacada diseñadora.

Pero, además de los stands y desfiles, el bazar contará con una serie de actividades para todos los gustos: “La particularidad es que estamos llenos de eventos. Hoy, por ejemplo, durante la inauguración que será a las 2 de la tarde, vamos a tener a una cantante lírica interpretando para todo el puericultorio, además se dará una importante donación y regalos para todos los niños”, añade.

Desfiles, escultura y gastronomía

Glamour To Go, nació por iniciativa de la diseñadora peruana y ha ido creciendo en cada edición. Ahora no sólo se limita a la ropa y la moda, sino que han ampliado su oferta para todos. “Tenemos moda, arte y diseño, zapatos, carteras, ropa interior, batas, ropa de cama. También exposición de escultura y pintura. Es un evento a beneficio y no se discrima a nadie, hay gente de provincia y se les da espacio a los artistas: pintores y escultores sin cobrarles. Así nos apoyamos”. “Por otro lado, contamos con stands de comida y todo lo relacionado con la gastronomía, un restaurant cinco tenedores, del que se hará un importante donativo para el cáncer de mama”. Mañana viernes 9, se llevará a cabo el Té Juego AEA (donación S/. 75) y en la Gala Show se realizará el desfile de Rosario de Armenteras conjuntamente con la Fundación de Misses y Reinas del Perú (donación S/. 70). “Participarán del desfile todos los emprendedores que son 21 marcas y tres diseñadores”, dice.

El sábado a partir de las 5pm, habrá el Great Gala Show con desfile de trajes típicos del Perú y del mundo (donación S/. 70). Así como shows a cargo de Julie Freundt Y Killari. El domingo el cierre es con marinera y baile con Idance. “Esta no es una fuente de frivolidad sino una fuente de trabajo, porque mucha gente vive de esto”, puntualiza De Armenteras. El costo de la entrada general al puericultorio es de 10 soles y las puertas abren a partir de las 10 de la mañana.

obras. Lo mejor del diseño y el arte en todas sus expresiones en el Pérez Araníbar.