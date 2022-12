Chonon Bensho: “Mi arte se nutre con la voz de mis abuelos”

Tenía ocho años cuando su madre la inculcó en el bordado. Para ella, al principio, era difícil llevar o expresar con hilos el saber de los abuelos, el mundo de su familia, el universo shipibo-konibo, su cultura , sus tradiciones. Pero todo se aprende. Y así lo hizo Chonon Bensho, artista shipibo conibo. Supo distinguir el arte de su familia, su estilo, porque, según ella, cada familia tiene su propio proceso, como la manera de criar sus hijos, por ejemplo.

“Cada familia viene de diferentes ancestros. Yo sabía que yo era shipibo-konibo, pero no sabía de dónde más venía mis abuelos. Cuando empecé a profundizar un poco más sobre quienes eran ellos, qué hacían, empecé a ver que había mucho conocimiento y muchas diferencias en los diseños que ellos hacían. Pero eso sí, yo veía que todo era, no artesanía, como seguro ven otros”, afirma la artista.

Chono Bensho ((Frecia, Pucallpa, 1992) exhibe la muestra “Inin Niwe y el mundo puro de los seres eternos” en el C. C. Garcilaso, con obras basadas en el homónimo libro de su esposo, Pedro Favaron. La artista ganó el XII Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva.

- Qué significa Inin Niwe " .

“Inin” significa perfume y “Niwe” viento, sería viento perfumado…

- Bien poético…

Si uno quiere entender a los pueblos indígenas, yo creo que hay que acercarse de manera poética, porque solo así podrás entender la profundidad de los pueblos indígenas.

- Lenguaje es metafórico…

Así es, es metafórico que uno lo puede entender con una sensibilidad poética. Claro, ese nombre, Inin Niwe, le pusieron a mi esposo, porque ingresó a mi familia con mucho respeto. Y no solo como investigador, sino como parte de la familia. Lo respetaron mucho y le dieron ese nombre.

- ¿Cuál es la técnica de arte?

Lo primero que hago es hacer bocetos, después lo dibujo en un tamaño grande y allí empiezo a bordar con hilos de colores que compro en el mercado.

- Un hilo de mercado se convierte en un elemento artístico.

Así es. Por eso mi arte es arte indígena contemporáneo, que asimila algunas técnicas del arte Occidental. Como todos, vamos cambiando en el proceso. Pero en mi caso, gracias a mi mamá, he logrado relacionarme, paso a paso, con este mundo tan globalizado. Pero eso sí, por más que podemos hacer o asumir otras técnicas, no olvidamos nuestras raíces culturales. O sea, por más que yo he estudiado en una escuela de bellas arte, nunca, en mi vida, pasó por mi mente dejar de lado mis raíces, porque desde allí nace mi sensibilidad artística.

- ¿En una misma urdimbre, el saber de los abuelos y el saber actual?

Así es. Uno no deja de aprender, porque uno va entretejiendo y cultivando su cultura. No hago solo bordados sino también pinturas, dibujos. Lo importante es crear su propio estilo.

- ¿En tus bordados destaco las figuras femeninas.

En realidad, yo trato de trabajar de todo. Pero yo, de lo que he tenido un poco más, la verdad, son de las mujeres. En primer lugar, mis abuelas me han criado de una manera muy particular. Pudieron hacer lo mejor conmigo. Luego, mi madre, que siempre nos inculcó los saberes que nos dejaron nuestros abuelos.

Voz de los abuelos

- La voz de los abuelos siguen siendo una voz presente.

Claro, eso es la manera de no perdernos en este espacio y en este mundo que vivimos, porque si no recordamos a nuestros abuelos, qué estaríamos hablando, porque gracias a ellos, que han cultivado una cultura tan enriquecedora, es que no podemos olvidarla. Lo importante para nosotros es cultivar esos conocimientos, no para irnos hacia atrás sino, al contrario, para irnos adelante con lo que ellos nos supieron enseñar en el proceso de su vida. A pesar de que ya no estén en este mundo, siempre, en los sueños, hay ese diálogo y esa convivencia que, en mi caso, nutre mi arte.

Dato

La muestra. Se exhibe en el C. C. Garcilaso. Jr. Ucayali 391, Lima. Visitas: de martes a viernes, de 10 a. m. a 8 p. m., y sábados, domingos y feriados, de de 10 a. m. a 6 p. m. El ingreso es libre.