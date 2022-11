Abelardo Sánchez León: “Los poemas envejecen por el lenguaje”

Se ha detenido en esa ruta por donde el tiempo un día nos llevará para siempre. Echa una mirada a los territorios íntimos, a las vivencias, a la casa, a la memoria, pero como él aduce, ahora tras el velo del sueño. Acaso, como diría Vallejo, vuelve los ojos locos, en donde no todo lo vivido “se empoza, como charco de culpa, en la mirada”. El poeta Abelardo Sánchez León, “Balo”, acaba de publicar el poemario El tumulto del sueño (Ed, Peisa) en el que, en algunos poemas, a manera de un espejo retrovisor, se reencuentra con lo transitado, pero sin dejar de palpar el altorrelieve de la realidad.

“El sueño es un condimento literario para crear una atmósfera más ambigua, menos realista, aunque mi poesía es, básicamente, realista. No es surrealista ni evasiva. Sí, el sueño como un velo y el título viene de Eugenio Montale, que habla también de un velo con el que da una mirada más indulgente al tumulto del sueño. El último poema del libro,´El velo´, es una mirada a la realidad, pero ya cubierta por toda la experiencia de la vida que hace que tu mirada sea una mirada distorsionada por todo lo que ha sucedido”, dice el poeta.

El tono de tus poemas es reflexivo, ¿la vejez nos hace filósofos?

Filósofo, no. Yo creo que uno de los rasgos de la poesía peruana es que, precisamente, los poetas peruanos no tienen una base filosófica…

PUEDES VER: Ex primer ministro Salvador del Solar presentará libro en Arequipa

Lo decía por la visiones y la actitud reflexiva de este libro.

Bueno, yo creo que la poesía debe ser reflexiva. Creo que la poesía como un retrato fotográfico de la realidad puede ser una cosa más superficial. Yo creo que siempre la realidad merece una reflexión, una vuelta de tuerca, qué hay detrás. Eso sí hay. ¿Reflexivo?, sí, yo soy una persona reflexiva… Sucede algo y le doy vueltas, de todas maneras (risas).

Está también el paso del tiempo sobre la naturaleza humana…

Eso sí es inevitable. Y ahora, con la pandemia, todos hablan de lo rápido que ha pasado el tiempo o cuánto tiempo no nos hemos visto o cuánto han cambiado los rostros, su hábitos. El tiempo nos moldea, como decía Borges. Estamos hecho de tiempo. El tiempo es la característica humana más profunda y a mí me interesa el tiempo. Cómo se ve la cosa diferente un tiempo después. No todo se ve igual, no todo es lo mismo, pero, claro, en el libro hay una mirada, incluso una marcha atrás. Pero esto es una actitud también psicoanalítica, más introspectiva.

Nos conduce al final, como en tu poema “Tiempo al tiempo”.

Sí, eso sí. Esa es una expresión común que dice que hay que darle tiempo al tiempo. Claro, en ese poema, es el viejo que está frente a la ola esperando la muerte.

PUEDES VER: Escritores y expremier Salvador del Solar estarán en Festival del Libro de Arequipa

Ese poema es cíclico, desde la infancia hasta cerca del fin.

Es un poema corto, me salió de un tirón, casi no lo he corregido. Tiene algo de Eielson, ¿no?, esa especie cíclica, de juegos de palabras, pero de una situación que se va invirtiendo. Ya no es el adolescente, el adulto, sino el viejo y “dejaste de ser todo lo otro”.

Y uno se queda en “ese incesante y monocorde compás de espera”.

Bueno, todavía no es mi caso, ¿no?, pero yo creo que con los años la cercanía de la muerte es más presente. Un joven se cree inmortal y está bien que sea así. Un viejo ya siente la presencia de la muerte. El cuerpo la va anunciando.

¿El oficio de poeta es el oficio de la posteridad?

Es un tema que yo creo que hay que resolverlo con humildad. Uno muere y el olvido es su destino. Las personas no saben quiénes son sus tatarabuelos, los bisabuelo. Con las justas hasta los abuelos se llega. Entonces, el olvido es, prácticamente, el destino de todos. Que tengas la suerte que te sigan leyendo después de un tiempo, otras generaciones, puede ser. Cuando yo reviso mi biblioteca, las veces que la reviso, me digo: cuántas voces ya no se oyen para nada. El destino es la desaparición. Yo escribo para el presente, no para una posteridad. En todo caso, la dirán otras personas, no uno.

PUEDES VER: El hombre que quería vivir 200 años

Entonces, la vigencia de un poeta de quién depende…

Como se dice, burlonamente, depende de las reediciones (risas). Si no te reeditan, te olvidan. Si no estás en una antología, no estás en el canon. Rara vez hay poetas marginales que no están en las antologías, que no los han editado, que puedan superar su propia generación. También está en el lenguaje. Creo que los poemas envejecen por el lenguaje, un lenguaje de la época, que ya no se escribe con ese lenguaje. Eso decía Westphalen, que tenía un lenguaje poético tan interesante, pero también un lenguaje poético clásico. Cada poeta pertenece a su época, a su generación. Vallejo, por ejemplo. Su vigencia está por su lenguaje, Esa es la riqueza de Trilce.

Me has dicho que te has jubilado como profesor. La revista Quehacer dejó de salir hace tiempo, ¿casi te queda solo la poesía?

Sí, definitivamente, es una demostración más que la poesía o nunca muere o la poesía es la última en irse. Antes se van las revistas, los artículos, las notas, las entrevistas en tu vida, pero el quehacer poético es el último que se va a ir. Definitivamente, en mi vida, sí, lo único que me queda ahora, aparte de mi familia, mis amigos y el Alianza Lima, es la poesía.

Los años 70 eran años de los grupos poéticos. ¿Fue tu opción o no te invitaron a formar parte de los grupos? José Miguel Oviedo en Estos 13 dice que eras parte de los “poetas independientes”

No, si yo chupaba todo el tiempo con ellos. O sea, me parecía que la poesía era un trabajo más individual que una propuesta colectiva. Ellos vivía, prácticamente, en el centro de Lima. Allí vivían todos los días y vivían también, muchas veces, colectivamente. Muchos de los poetas venían de otras ciudades del Perú. Veían la necesidad de una colectividad en la vida cotidiana, digamos. Eso me tenía un poco al margen porque yo vivía donde había nacido, tenía otro barrio y amigos no literarios, pero los frecuenté mucho en el Palermo o en el Chino Chino. Era “independiente” por la causa que Dios defiende en el sentido de que, hasta hoy, creo que la responsabilidad del poeta es con su obra poética.

PUEDES VER: El fútbol en el Perú tiene historia

En los poetas de grupo hay coloquialismo, en tu registro poético también, pero el tuyo es más dosificado. ¿Es así?

Creo que con la influencia anglosajona, de una poesía coloquial o conversacional, realista, trataban de capturar toda la complejidad de la realidad urbana, sobre todo de Lima, como la poesía de Verástegui, de Pimentel, o la poesía de Tulio Mora, con ese proyecto cuajado que es Cementerio general. Son poemas largos, son poemas casi en prosa, produce altibajos o vaivenes, sobre todo en la poesía de Enrique Verástegui. A veces resulta más difícil encontrar los grandes poemas que ha escrito, pero su primer libro, En los extramuros del mundo, definitivamente, es un acontecimiento literario importante.

Las marcas tristes

Has contado que a los 10 años de edad viste perder a tu equipo Alianza Lima por un equipo chico, el Centro Iqueño.

Sí, campeonó Centro Iqueño.

Para un hincha como tú, eso marcó una tristeza.

Bueno, me acostumbró que uno gana y uno pierde, que es lo primero que uno debe aprender en esta vida, pues uno no siempre gana, hay que saber perder y darse la mano. En los deportes que he practicado, que no he sido muy bueno, pero he nadado, corrido, jugado fútbol, era ganar o perder, pero el que pierde y el que gana se dan la mano, se abrazan y la vida sigue su curso, eso sí lo aprendí desde muy joven.

Has dicho que en la vida hay que saber ganar y perder. Pero hay pérdidas que nos negamos a aceptar. Ese gran libro tuyo, El mundo en una gota de rocío, es una resistencia a la pérdida de tu joven hijo.

Esa es la peor de todas, porque esa es la pérdida irrecuperable. Si el fútbol te da revanchas, la muerte de un hijo no te da ninguna revancha, ninguna compensación, nada. Lo único que te pone como reto es ser una mejor persona. Nada más. Así o he asumido yo.