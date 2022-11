Diego Lazarte: “No creemos en cuotas de género ni de amiguismo”

El poeta Diego Lazarte tenía, entre otros delirios, crear un gran festival de poesía para Lima. Junto con él, también deliraba el poeta Giancarlo Huapaya. Tenían la juventud, el entusiasmos, incluso la fuerza, pero un festival requería más aliados. Buscaron a sus amigos, soñadores como él, pero también a instituciones auspiciadoras. Y el delirio se hizo realidad. En octubre del 2010 –pues, en octubre sí hay milagros- llegaron a fundar, en su primera edición, el gran Festival de Poesía de Lima, que en este año llega a su décima edición. La pandemia lo interrumpió dos años.

Después de la tercera edición, Huapaya marchó al extranjero, pero Diego Lazarte no se quedó solo. Se le unió la poeta Katherine Estrada y con ella crearon la Asociación Cultural Casa Katatay, con la que llevan adelante el festival.

Para rescatar el tiempo perdido, mañana se realizará el Pre-Festival y lanzamiento de la de la décima en el Lugar de la Memoria de Miraflores, que reunirá a poetas, críticos, artistas y editores.

En el Prefest, que tiene como eslogan “La Poesía invadirá Lima”, participarán Juan Cristóbal, Hildebrando Pérez, Violeta Barrientos, Bruno Mendizábal, Carolina Fernández, Juan de La Fuente, José Carlos Yrigoyen, Santiago Vera, Jaime Cabrera, Ana Vera, Liz Norton, entre otros. También se proyectará el documental ‘Contra Critias: homenaje a Marco Martos Carrera’, producido por Cinemapoesía y el LUM.

— ¿El festival, tras la pandemia, busca reinsertar a Lima en la poesía?

— La poesía nunca se detuvo. Los poetas siguieron escribiendo y desde el 2021 ha habido un rebrote saludable en las publicaciones a nivel nacional. Es por ello, hemos relanzando nuestra convocatoria a nivel nacional para poetas con obra pública o inédita.

— ¿El Prefest es un adelanto promocional del festival del año que viene?

— El objetivo del Prefest siempre ha sido devolver a la luz a algunos poetas que han desaparecido del medio literario, han dejado de publicar o se dedican otros oficios. El Prefest es un pretexto para convocarlos, además un intento de juntar todo tipo de registros a la manera del “Santo de la Escoba”.

— Incluyen a poeta mayores, ¿es un criterio generacional?

— El festival no tiene cuotas ni de género ni de amiguismos. No creemos en eso. En lo posible tratamos hacer mesas intergeneracionales y tenemos interés en que compartan mesa poetas canónicos y poetas con ópera prima.

Poeta Marco Martos.

— ¿En esa línea está las consideraciones el homenaje al poeta Marco Martos?

— El festival reconoce su trayectoria de 50 años. Sería mezquino olvidar y dejar de lado la poesía de Marco Martos, sobre todo por sus libros Casa nuestra y Cuaderno de quejas y contentamientos, que evidencian su lado más incisivo ante el poder. El festival es un espacio para la difusión y la comunicación, eso no quiere decir que el homenaje a Marco Martos estará integrado por una camarilla de sobones.

— A propósito, por el festival siempre habrá quejas y contentamientos...

— Sí, hay algunos poetas que se siente imprescindibles y hacen cantaletas en redes porque no los convocamos todos los años, y no solo son los poetas limeños. Los poetas de las regiones deberían ser un poco más generosos y dejar ese espacio o direccionar esa invitación a sus pares. Felizmente, tenemos como regla no repetir año tras año invitados, Eso hace que cada año el festival se renueve.

El dato

Poesía. El ‘Prefest’ comenzará a las 4 p.m. hasta las 8 p. m. en la sede del LUM (Miraflores). Además de las mesas de poesía, participará la banda indie Waldeinsamkeit y presentación especial de ‘Pelo’ Madueño.