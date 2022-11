Nicolás López: “Está renaciendo el arte de acuarela”

Es artista huancaíno y hace años que recorre medio mundo. Su arte en acuarelas, le ha abierto las puertas en Latinoamérica y Europa. En ese periplo, ha ganado premios –nacionales e internacionales-, pero también ha ganado la amistad de sus colegas. Nicolás López Aroni (Huancayo, 1984) como en años anteriores, ha convocados a sus amigos acuarelistas para llevar adelante “Yaku. III Encuentro Internacional de Acuarelas en Ayacucho”, del 22 al 26 de noviembre.

Hasta la ciudad de Huamanga llegarán artistas artistas extranjeros y nacionales. Trabajarán en un programa que incluye demostraciones, muestras y concursos de acuarelas, conversatorios y talleres. El encuentro está dirigido a jóvenes, en formación académica artística, pero también a escolares.

“En mi camino de artista, en el extranjero, he participado en actividades relacionadas a la acuarela, que además de ser una experiencia de arte, era un motivo de compartir, de convivencia entre artistas. Entonces me dije por qué eso no podía hacerse en mi país. Convoqué a mis amigos y realizamos un primer encuentro de acuarelistas”, explica Nicolás López.

Y lo llamó “Yaku”, que en quechua significa agua, no solo porque es un elemento fundamental para la acuarela, sino también por la fiesta de agua que se celebra en los Andes.

Y quiso que estos encuentros se realicen en Ayacucho, por razones artísticas y afectivas.

“Estudié en la escuela de arte Guamán Poma de Ayala, en Huamanga. Y son amistades de esta escuela las que me apoyan en la administración, documentación y gestión de los encuentros de Yaku. Además, me gusta que sea en provincia, ya que las provincias están marginadas un poco para el arte”, dice.

Paisaje. Trabajo en acuarela del artista Jorge Corpuna. Foto: difusión

Asegura que los jóvenes, los de formación artística, pero también los escolares, participan en estos encuentros y que constituyen una posibilidad de cambio de las provincias en relación con el arte.

“El próximo encuentro queremos que sea en el Cusco, después en Puno y Arequipa. Asimismo, en alguna ciudad del norte. Buscamos descentralizar el arte. Está reaciendo el arte de acuarela”, dice López Aroni.

—¿Cómo así traes a los artistas extranjeros?

—Pienso qué amigos acuarelistas pueden venir, sobre todo a una región casi olvidada. Siempre busco amigos que tengan el corazón abierto para compartir su experiencia de artista, sin pensar mucho el lado lucrativo. Muchos, a esta altura del año, están libres , de vacaciones, entonces aceptan venir a compartir su arte con los jóvenes.

En esta ocasión los artistas visitantes son Gonzalo Cid (Argentina), Herrera gallegos (México), Ismael Allende (Chile), John Cogley (EE. UU.), Antonio Giacomin (Brasil), Aña Tyulpanova (República Checa) y Ángela Barbi (España).

Serán hermosos días de colores los que vivirá la ciudad de Huamanga.

El dato

El encuentro. Se realizará en la Casona Velarde Álvarez (Portal Unión 37) del 22 al 26 e noviembre, en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Se realizará demostraciones, talleres, concurso de acuarela, muestras y charlas.