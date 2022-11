Nancy Manchego: “Lo importante es ser feliz con lo que se hace, y el canto me hace feliz”

—Nancy, ¿Qué significa para ti cumplir 22 años de vida artística?

—Lo resumo en mucha gratitud al público, que fue un enlace de encanto. Pero como en todo ser humano también ha implicado muchas dificultades; sin embargo, lo resumo en dos palabras: vida y alegría.

—Y esta celebración será también este sábado 12 junto a dos grandes de la música peruana, Manuelcha Prado y Luciano Quispe. ¿Qué implicancia tiene para ti este acontecimiento?

—Es gratificante que un gran maestro como Manuelcha Prado me considere formar parte del concierto “El sonido de la Tierra” de este sábado 12 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Lo acompañé también en su concierto por sus 50 años, y agradezco a toda la producción de Trilucero, que haya puesto la mirada en mí. Es una gran responsabilidad estar a la altura de estos grandes maestros de la música ayacuchana. Es gratificante porque el maestro Manuelcha se haya fijado en otras generaciones, y hace que uno se comprometa más y que también sea parte de un continuo aprendizaje. Ya me corresponderá hacer lo mismo.

Encuentro. Luciano Quispe y Manuelcha Prado. Ambos ejecutan sus instrumentos en el formato solista y con voz.

—¿Y qué significa también compartir escenario con Luciano Quispe y su prodigioso arpa?

—También siento mucha admiración por el maestro Luciano. Hice una producción con él hace más de 10 años, un disco que aún no hemos difundido mucho, pero es para quienes aprecian el arpa con el violín ayacuchano, solo para conocedores.

—¿Cómo se llama la producción a la que haces mención?

—”Seré un ave”, que es un tema que pertenece al maestro Hugo Almanza. Dentro de este disco hay dos temas de Hugo. Y por el contenido que tiene, me cala mucho en el sentimiento.

—¿Qué lecciones sacas de la pandemia, que afectó tanto al mundo artístico?

—La fortaleza, porque en los momentos más difíciles, me he puesto más fuerte. Hizo que siempre busque lograr muchas cosas, a pesar de las adversidades. Esta pandemia también fortaleció mi empatía con las personas, y sí considero que la pandemia me hizo más solidaria.

—¿Qué retos tienes en un futuro cercano?

—Las cosas se van dando gradualmente, y en el camino uno trata de ir mejorando, paulatinamente, y el norte de nuestro trabajo es dar lo mejor cada vez. Hay retos a futuro, varios proyectos, pero no suelo decir lo que me proyecto porque en el camino pasan muchas cosas, y hay tanto por dar. Pero lo que sí es contundente, es que uno va a ganador.

—¿Hay suficientes espacios para presentar tu canto en el país?

—Mi pasión es el canto. Y con mi canto estuve en todo lugar. Puedo decir que se abren las puertas, y que en todos los escenarios me siento cómoda. Tanto en escenarios grandes, en festivales, en teatros, pero también en escenarios pequeños, y hasta en escenarios desde casa. Lo importante es ser feliz con lo que se hace, y el canto me hace feliz, por ello soy feliz más allá del escenario.

—¿En tiempos difíciles para la política, para la economía, para el buen rumbo del país, la música es un punto de escape?

—La música es un punto de encuentro de voluntades. Tengo la esperanza de que todo se aclare, de que todo se solucione en nuestro amado país. La música es un gran soporte que sirvió mucho durante la pandemia, que estuvo junto a nosotros, que nos ha acompañado. Esta pasión por el canto y la música nos sensibiliza, con ello expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros reclamos también. La música lo es todo.

—¿Qué estás preparando para luego del concierto de este sábado?

—Estaré viajando a Huaraz por una invitación del Centro cultural de Huaraz, para cantar música ancashina el 25 de noviembre. Y tengo la felicidad de volver a esa región que me espera con mucho cariño. Y al ser apurimeña, y llegar a otras regiones y cantar su música, es muy gratificante.

—¿Algo que agregar?

—Agradecer al público que ya compró sus entradas para el concierto en el Gran Teatro Nacional. Nosotros queremos corresponderles con una noche muy especial. Nos hemos preparado y confiamos que la gente va salir muy contenta porque van a recordar a la tierra, a los padres, y también a los seres que han partido. Los esperamos con tanto cariño.

