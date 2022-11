Liniers y Montt: somos más graciosos cuando el público está embebido

Argentina, 2015. Las redes sociales estallan contra Juancito, un niño de 11 años criticado por decir que le gustaba la literatura, las artes e “historietas de Liniers”

Ricardo Siri Liniers, el famoso ilustrador argentino, cita la anécdota para describir la toxicidad de las redes sociales y cómo sus usuarios se transforman detrás de una pantalla y un teclado. “¿No les da vergüenza? ¿Quién los educó? ¿Stalin? … Banco mucho a Juan”, escribió él en su Twitter, tratando de contener el incendio online desatado contra el niño.

“Es el caso más claro de lo deshumanizante que pueden llegar a ser las redes”, asegura el dibujante argentino, que por estos días participa en el Hay Festival Arequipa. Era un chico de once años a quien estaban maltratando les decía. Algunos le respondieron arrepentidos: “uy, no me di cuenta”.

Liniers, junto a Alberto Montt, dibujante chileno, pusieron en escena su ‘stand up ilustrado’ en Arequipa.

Montt analiza que a través de las redes existen espacios que se prestan para que todos se suban a lo alto de un ‘estandarte de valores’ desde donde cuestionan lo que otros dicen. “Chicos y chicas que nunca nadie les dijo nada en la cara, en redes sociales, los destruyen y terminan matándose”, reflexiona.

Ambos dibujantes realizan un show divertido con sus ilustraciones. Años atrás, Liniers se asoció con Kevin Johansen y, mientras el músico daba cuenta de su setlist, Liniers dibujaba. De qué depende de que show sea divertido “Depende del público”, responden ambos.

“Podemos ir con nuestra anécdota tal y hay un público que no está tan enganchado porque es más tranquilo. Si se meten alcohol antes, somos mucho más graciosos. Descubrimos que somos más graciosos cuando la gente está embebida (risas). Realmente, el público tiene una responsabilidad en el show”, señala Liniers. Y advierte: “si fue malísimo el show, culpa de ustedes.

Eso le da pie al dibujante para recordar en 1992 el concierto de Nirvana en Argentina. “Salió una banda de chicas y había machistas descerebrados, les tiraban pedazos de tierra. Kurt Cobain salió indignado, con mal humor naturalmente, hizo un show (tocó mal adrede). El público arruinó ese show siendo agresivo con la banda que venía antes”, comenta.

Cero política

Liniers marca distancia con el humor político coyuntural. No lo practican. Hay demasiado fanatismo de los seguidores del político y carencia de sentido de humor del personaje público. “La primera víctima en el show del stand up soy yo, estoy hablando sobre lo tonto que soy yo. Todos somos tontos y absurdos, fracasamos parecido. El humor es sobre eso, el humor no es sobre el triunfo, (no es) de lo genio que soy. Es exorcismo”, añade.

Liniers y Mont también opinan sobre la tecnología y cómo influye en su trabajo. Lo positivo: rompió el monopolio de la difusión. Antes solo se publicaba en formatos tradicionales. Ahora hay una gran apertura, cualquier anónimo puede mostrar su arte. Afirma que son tan mágicos los nuevos soportes que si a Albert Einsten le mostrarías un teléfono y le dirías: “aquí está todo el conocimiento se maravillaría”. Sin embargo, también se decepcionaría con la clase de sociedad que predomina, además de inculta, intolerante.

En las redes sociales le han dicho ‘no puedes hacer chistes sobre eso’. “Lo han dicho a nivel público, para que la gente lea y diga: hay, qué buena gente es esa persona. Cero veces vino alguien a decirme personalmente: che, hay un chiste tuyo que no me gustó. Hay algo performativo también en esta (supuesta) ofensa pública, miren lo buena gente que soy, mírenme”, comenta.

Cambia de tono y desata las risas. “En Estados Unidos, hay estos actores que tienen una imagen muy positiva, pero dicen algo y les caen encima. Y el tipo dice: pido disculpas, nunca más lo voy a hacer, y nadie le acepta las disculpas. (Tratan de decir): ¡Qué buena persona que soy yo, que me enojo con Matt Damon, ¡qué estupidez! No le creo al que se ofende en Twitter”, dice.

Montt, añade una anécdota similar. Su amigo Francisco Elera hizo una viñeta de un hombre con sobrepeso que llegaba al doctor y le preguntaba: ‘doctor cómo puedo hacer para bajar de peso’. El médico responde: simplemente no se quite la mascarilla y vea qué puede comer con eso. “Lo subió a sus redes sociales y le decían: ‘gordofóbico’, y el tipo había hablado de lo que le pasó a él, de su experiencia”, explica.

La intolerancia con el humor, con la que hacen frente, pasarán factura a los cuestionadores. Ellos ya saben sobrellevarla. Hasta Mafalda ofende a algunos, dice Liniers con sorpresa.

Y la pandemia no ha sido la excepción. “Yo no puedo andar por el mundo pensando que nadie va a hacer chistes de las muertes por Covid porque se murió mi mamá o sobre mi mamá. Yo hago chistes sobre mi mamá”, señala y ríe, Montt.

DATO

En 2015, cinco dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo, en Francia, fueron asesinados a tiros junto a otros seis trabajadores, por extremistas “ofendidos” por publicaciones críticas con el Islam. Existen otros atentados contra caricaturistas.

Montt. Muchas veces cuando estás hablando, salen otros temas, otras letras, y se van convirtiendo en parte del show, es un show que está construyéndose constantemente. Este encontrarte con cosas nuevas es adrenalínico.

Mont. Lo que hacemos es poner mucho de nuestra personalidad. Yo soy un defensor de que el dibujo, la música o la cocina son una extensión de lo que tú eres. La gente dice cómo haces para hacer humor negro o humor crítico. Yo no hago humor negro. Yo dibujo y me dibujo a mí. Hay cosas que son muy idiotas, algunas relativamente inteligentes y otras, medio relativas.

Montt. En la vida pasan muchas cosas y eso se vuelca en lo que tú haces. El show es eso, habrá humor negro, habrá (7.35) porque nos pasa a todos, a ustedes los peruanos les pasa mucho, he visto lo que comen, el rocoto relleno.

Fue divertido hacer gira con un show que más o menos es el mismo. Lo que descubrí y que me impresionó mucho es como nunca es el mismo show.

Se abrió un megáfono gigante a todo el mundo, se democratizó, ¿hay miles de dibujantes de historietas (que usan estos recursos)

Cada uno es el curador de su propia cultura. Cuando ere chico, cuando iba al video club. Si uno ve porquerías es culpa de uno, es porque no accedes a una película de un director mejor. En ese sentido si ayuda. Lo que también genera es un ruido gigantesco en las redes sociales, están volviendo a unos más hostiles que otros. Si uno viajara en el tiempo al pasado, agarra Albert Einstein y lo trae al presente, y le dice: mire señor Einstein, le voy a mostrar algo que no va a poder creer. Si hago así, están todas las enciclopedias del mundo, todas las pinturas de mundo, toda la música, todo en dos segundos. La reacción natural de Einstein sería decir entonces todos son súpercultos. Le tendría que decir a Einstein: no, la gente piensa que la tierra es plana de nuevo, no creen en las vacunas.

“Hay una reacción … como que esto nos hizo más estúpidos que más cultos, más crédulos que más analíticos

Hay un volumen de información que nuestros antepasados nadie tuvo. Empieza una guerra civil en Somalia y todos tenemos que tomar partido. Y qué sabemos sobre de Somalia. Nos estamos volviendo locos.

Montt. Ayuda el tema de la digitalización, no solamente para llegar a más público, a mí me toma la cuarta parte de cuando lo hacía a mano. La competencia con el celular solo tengo con mi hija. ¿Quiéreme más a mí que a mi teléfono?

Uno tiene que interpretar bien a cuánta gente se dirigen. “Ninguno de los dos hace humor para que la gente se sienta mal. Si digo algo gracioso, espero que la gente que escucha se sienta bien, no quiero que alguien se sienta troleado por mí”

El mejor ilustrador de la pandemia de lo que yo vi fue Alberto (que estaba a su lado). No sé si él habrá tenido algún tipo de responsabilidad. Me mandaba fotos cuando estaba en Corea, no sé si fue a China, pero justo empieza a dibujar personajes con ansiedad y dos meses después empieza la pandemia y todos tienen ansiedad y Montt estaba subiendo y subiendo, medio raro (dice entre risas).

Somos ocho mil millones de personas en el planeta, Con muy pocas personas comparto absolutamente toda mi escala de valores. Es imposible que alguien no se ofenda por las cosas más mínimas, pero alguien puede encontrar ofensa en eso, en Mafalda (por ejemplo). Yo no busco ofender con mis historietas, pero muchas de mis creencias van a resultar ofensiva a mucha gente. En Irán la gente tiene que andar con el pelo tapado. Supongo que un montón de gente (ahí) se ofendería con mis historietas, no me importa, no vivo en Irán.

Hace unos años en Francia mataron a un montón de dibujantes porque se ofendieron cinco y eso.

Esta generación que cree que tiene que ir por el mundo sin ser ofendida, me parece que la va a pasar muy mal. Es imposible que no se ofendan tarde o temprano con películas que se hicieron hace 500 años cuando la gente pensaba diferente o cosas nuevas de generaciones de abajo que son diferentes de las de ellas.

Montt. Yo no puedo andar por el mundo pensando que nadie va a hacer chistes de las muertes por Covid porque se murió mi mamá o sobre mi mamá. Yo hago chistes sobre mi mamá.

Montt. Hay ciertas licencias que tiene todo tipo de expresión con las que hay que convivir, y una de ellas es, el derecho que tiene la creatividad de (22.30). Lo contrario va en desmedro de la humanidad, querer coactar la expresión. Para mí, cosas que dice el Papa me ofenden, de la homosexualidad, prefiero que lo diga a que no lo diga, así sé que es lo que piensa él. Lo que se obtiene al tratar de acallarnos es que después no sabes que es lo que piensa nadie, eso es muy peligroso. Eligen a Trump, a Bolsonaro, piensan que la gente está feliz… la gente no decía lo que pensaba. Hay que ser honestos con uno mismo y desde esa perspectiva, si uno ofende o hiere, uno puede dar la cara, tengo el derecho y la obligación de poner la cara, pero sé que la pongo por algo que yo pienso … por último que me prueben que estaba equivocado

Ni él ni yo hacemos humor político coyuntural. Cuando uno dibuja a un político de turno se cruza con el fanatismo de los seguidores del político y, por otro lado, con la falta del sentido de humor del político. La primera víctima en el show del stand up soy yo, estoy haciendo sobre lo tonto que soy yo. Todos somos tontos y absurdos, fracasamos parecido, vamos al político equivocado, nos enamoramos de la persona, todos tenemos esos momentos de fracaso. El humor es sobre eso, el humor no es sobre el triunfo, (no es) de lo genio que soy. Es exorcismo.

Montt. En Chile, un amigo Francisco Elera hizo una viñeta de un tipo con sobrepeso que llegaba al doctor y le preguntaba: “doctor cómo puedo hacer para bajar de peso. Fácil, simplemente no se quite la mascarilla y vea que puede comer con eso”. Lo subió a sus redes sociales y le decían: gordofóbico, y el tipo había hablado de lo que le pasó a él, de su experiencia.

Montt. No puedes callar cosas de quienes hablan de su experiencia, incluso si a ti te afectan. Yo hago chistes de lo que pasa, de lo que siento, de lo que pienso.

Desde hace 20 años publico Macanudo (), hace 25 años que publico historietas, me han dicho (en las redes sociales): no puedes hacer chistes sobre eso. Lo han dicho a nivel público, para que la gente lea y diga hay que buena gente es esa persona. Cero veces vino alguien a decirme personalmente: che, hay un chiste tuyo que no me gustó. Hay algo performativo también en esta “ofensa pública”, miren lo buena gente que soy, como pienso en esto, y todos caemos. Hay algo de ese mírenme, que me molesta en esta actitud performativa.

En Estados Unidos, hay estos actores que tienen una imagen muy positiva, pero dicen algo y les caen encima. Y el tipo dice: pido disculpas, nunca más lo voy a hacer, y nadie le acepta las disculpas. Lo que quiere la gente es: ¡qué buena persona que soy yo, que me enojo con Matt Damon, ¡qué estupidez! No le creo al que se ofende en Twitter.

Montt. Ese comportamiento de las redes sociales tiene que ver con espacios que se prestan para que todos se suban al alto estandarte de valores, que puedan decirte: es terrible lo que has dicho. El problema es que no se mide, Esos sitios juveniles que tienen las redes, chicos y chicas que nunca nadie se atreve a decirles nada a la cara, en redes sociales los destruyen y terminan matándose. Quienes trabajamos directamente en redes sociales estamos un poco más curtidos, pero para llegar a curtirte necesitas mucho tiempo. La gente se encabrona muy a menudo. El 99% de las veces no pasa nada. La gente se encabrona muy a menudo, pero hay días que paso pendiente, respondiendo, me engancho.

Para mí, el caso más claro de lo deshumanizante que pueden llegar a ser las redes me pasó de cerca en Argentina. Estaban entrevistando a un chiquito de 11 años, y quiso expresarse, hablar bien. Con voz finita (dijo), a mí me gusta el arte, la literatura y me gusta Liniers, y eso se viralizó. En Argentina fue gigantesco. Es la persona que más ayuda a mi carrera en Argentina (señala a manera de broma). Hasta el día de hoy dicen: me gusta Liniers (haciendo voz de niño). Empezó así, decían qué lindo este chiquito que le gusta el arte, la literatura, Pero, en una hora, eso que era simpático en un niño, se volvió durísimo, siniestro y repugnante, era agredirlo al chico. Cosas horribles. En Twitter reacciono diciéndoles: ¿a ustedes quién los educó? Es un chico de 11 años. Uno respondió: uy, no me di cuenta. Estaban literalmente maltratando a un chico de 11 años. Esto fue impresionante, por el nivel de bullying el papá tuvo que sacarlo de internet, apagar el equipo, dar de baja a Youtube.

Es peligroso, es deshumanizante las redes sociales.

Con Kevin Johansen. ¿Y si dibujo mal, qué hago?

Estando en México en la Feria del Libro de Guadalajara, festejando después de la charla y hablamos de fusionar la música con el dibujo. Y nuestros editores abrieron los ojos grandotes.

Cuando empezamos a hacer el show con Kevin había un momento que intercambiábamos roles, yo tocaba la guitarra y él dibujaba. Teníamos a toda la gente mirando la pantalla, es muy hipnótico ver a la gente dibujar, por más que dibuje mal, hay algo que quieres ver.

Es divertido estar hablando y la gente mirando a otro lado, la gente se ríe, ese hijo de p…