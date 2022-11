Ruth Shady lamenta que la ministra de Cultura no haya ido al aniversario de Caral

Cada fin de octubre, la Zona Arqueológica de Caral (ZAC) celebra un aniversario más del inicio de las investigaciones en la Ciudad Sagrada. Este 2022, y después de dos años de paralización de las actividades culturales a raíz de la pandemia, el valle de Supe estuvo de fiesta y, una vez más, la arqueóloga y antropóloga peruana Ruth Shady estuvo presente.

Ruth Shady, la descubridora de Caral, se mostró contenta por la gran acogida que tuvo el evento que organizó la ZAC en el corazón del valle de Supe, lugar donde se desarrolló hace 5.000 años la primera civilización de América.

“Me he sentido muy contenta porque he visto bastante participación de gente joven, de los hijos de los trabajadores, de los pobladores del valle que con mucho orgullo han estado participando en escenografías que ellos mismos han creado”, declaró la maestra sanmarquina para La República durante el Caral Raymi 2022.

Caral, un ejemplo a seguir

Ruth Shady Solís, quien recibió amenazas de muerte, espera que más personas puedan visitar el patrimonio arqueológico de la civilización Caral. Asegura que ellos están haciendo su parte a través de publicaciones ilustradas que son bastante didácticas. No solo busca que las nuevas generaciones sepan datos históricos de la Ciudad Sagrada, sino que también sepan que una civilización sí se puede desarrollar pacíficamente.

“Nosotros estamos sacando unas publicaciones ilustradas para poder expresar todo el conocimiento sobre la historia de Caral. Conociendo la historia, podemos generar reflexiones para los cambios que se requieren y las nuevas generaciones se sientan orgullosas de lo que hemos sido, de lo que hemos creado y (sepan) cómo podríamos, en el presente, mejorar nuestras condiciones de vida y en el futuro ser también desarrollados”, sostiene la investigadora de 75 años.

Ruth Shady, directora del yacimiento de la cultura más antigua de América, cree que el desarrollo no solo involucra a nuestras autoridades. “No vamos a esperar todo de los políticos. Tiene que haber una congregación de una sociedad civil organizada: los políticos, los académicos. ¿Para qué tenemos tantos especialistas que son reconocidos a nivel mundial si no se los tiene en cuenta en las políticas de Estado?”, cuestiona la reconocida arqueóloga.

Cuestiona al Ministerio de Cultura

La descubridora de Caral se mostró agradecida con el encargado de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, quien asistió al evento que se desarrolló el viernes 28 y sábado 29. “El ministro está muy impresionado por el trabajo que se viene haciendo. Está muy dispuesto a colaborar para que se conozca y haya mayor desarrollo turístico sobre Caral”, dijo.

Ruth Shady, titular de la ZAC, acompañada por el ministro Roberto Sánchez. Foto: Promperú

Por otro lado, Ruth Shady no pudo ocultar su incomodidad porque el Ministerio de Cultura, a cargo de la abogada Betssy Chávez, no mandó a ningún representante al evento por los 28 años del inicio de las investigaciones en la ciudadela más antigua de América. “Lamentablemente, no hemos tenido a ningún representante de Cultura y eso nos ha llamado mucho la atención”, sostuvo la titular de la ZAC.