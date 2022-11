Arturo Ruiz del Pozo: “Ya no creo en el Ministerio de Cultura”

Arturo Ruiz del Pozo vive para la música, para los sonidos del mundo. Sin lugar a dudas, esa es la razón por lo que esperó más de tres décadas para grabar en disco doble sus dos grandes conciertos. El primero, “Canto a Markawasi”, realizado en las alturas de la sierra de Lima, en 1988 y el segundo, “Canto a Nasca”, en las desérticas pampas de los geoglifos que han asombrado al mundo. En ambos conciertos participaron Julio “Chocolate” Algendones, Manongo Mujica, Julio Bringas, Ellen Burhum, Roxana Valdivieso, entre otros músicos y cantantes.

Este disco doble será presentado hoy en un concierto en el Jazz Zone, en Miraflores.

Ruiz del Pozo, que estudió en Lima, pero también en el Royal College of Music, de la Universidad de Londres, recuerda que el concierto de Markawasi congregó a más de cinco mil personas a cuatro mil metros de altura, en donde todos cantaban y bailaban. La música estaba entretejida con vientos con notas andinas, sintetizadores que hacían descargas de música negra, rock que se acompasaban con coros. Grabar en CD esos dos concierto es un verdadero rescate.

“He esperado 34 años para poder grabar en CD estos dos conciertos. Para mí significa un éxito, porque yo me he presentado cuatro años para recibir apoyo del Ministerio de Cultura para hacerlo y me han rechazado sin explicación alguna. Si no fuera por mi amigo Alberto Benavides Ganoza, que auspicia esta edición, no hubiera podido grabar los conciertos”, explica el músico.

— Que el concierto haya sido en Markawasi y en la Pampa de Nasca, ¿buscó una remisión al mundo prehispánico?

— Para esos conciertos, yo he ido especialmente a componer la obra a Markawasi y a Nasca. Yo me inspiré in situ, en esos sitios arqueológicos. Claro, hay una remisión, siempre me ha llamado la atención la música andina, porque yo viví de niño en el Cusco.

Ruiz del Pozo recuerda que en el concierto de Marcahuasi, en donde dialogaban los instrumentos electrónicos con los instrumentos nativos, participaron el grupo “Alborada” y “Tiempo nuevo”. Es decir, era una manera de traer instrumentos y música ancestral al presente, más todavía si el concierto era en un sitio arqueológico, en un anfiteatro natural, y a miles de metros de altura.

El concierto fue casi una comunicación sideral, una manera de trascender la dimensión física. No solo por la música, sino también por la mística de los asistentes.

“Fue increíble, impresionante. Era bíblico ver que la gente subía a la montaña, como en una peregrinación. Yo subí a pie y bajé a caballo y es allí que vi a las personas que subían con todo tipo de equipaje”, cuenta el músico.

— ¿Se animaría a organizar un concierto similar?

— No, ya no creo en el Ministerio de Cultura. Qué pena, está mal organizado. Es costoso hacer este tipo de concierto, además, por mi edad, ya no puedo.

El dato

Presentación. En el Jazz Zone de Miraflores (Av. La Paz 656, Pasaje El Suche), 8 p. m. Participan Alejandro Rey, Dante Piaggio, Fernando Salomón y artistas invitados.