Roberto Aldave: “El poemario Trilce es un verdadero quipu”

El documentalista Roberto Aldave Palacios se refugiaba en su casa, como todos. Pero también se refugiaba en sus lecturas. Era una manera de esquivar la muerte. La pandemia era una amenaza letal en todo el planeta. El miedo lo apretaba, pero de pronto, la fuerza de un poema de César Vallejo le sacudió la vida y las ideas.

“Cuando leí ´Y, desgraciadamente,/ el dolor crece en el mundo a cada rato,/ crece a treinta minutos por segundo, paso a paso/ y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces´, que son versos del poema ´Los nueve monstruos´, de Vallejo, sentí como que el poeta, con la realidad que vivíamos, me convocaba para hacer un documental”, dice el cineasta.

Y así lo ha hecho. Roberto Aldave estrena mañana, jueves, el documental César Vallejo, el Poeta del Bicentenario en el Centro Cultural Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma. Se trata de una producción absolutamente suya, desde el concepto del filme hasta los recursos para su realización.

Se dedicó a leer sobre la vida del autor de Los heraldos negros. En su cabeza, seguía el eco de otro verso del poeta, el que enrostra desde siempre nuestro sistema de salud: “Señor Ministro de Salud: ¿qué hacer?”.

“Propiamente me he basado en el poema ´Los nueve monstruos´, pero eso no ha excluido otros poemas y textos de Vallejo, más todavía que este año se cumple el centenario de su libro Trilce”, detalla.

—¿Celebras el Bicentenario con Vallejo, pero también celebras Trilce?

—El poeta estaba en prisión cuando se cumplió el centenario de nuestra independencia. Y escribía Trilce. También, antes de salir de prisión, hubo un concurso y su amigo Antenor Orrego lo animó a participar. Y ganó el segundo premio con el poema “Fabla de gesta (Elogio al Marqués de Torre Tagle)”. Es decir, cien años después, hay motivo para celebrar dos acontecimientos.

Así, Roberto Aldave amarró dos ideas y empezó a trabajar el documental desde el encierro pandémico.

“Me puse en contacto con los familiares del poeta, entre ellos los sobrinos nietos del poeta: César Vallejo Castañeda y Oswaldo Cerna Vásquez. Ellos, animados, se sumaron al proyecto y trabajamos juntos”, afirma Aldave Palacios.

El proyecto era, además del documental, buscaba que Vallejo sea declarado oficialmente el Peruano del Bicentenario y que el mismo documental sea un homenaje a los héroes civiles durante la pandemia, como el personal médico.

“Con los familiares, con el alcalde de Santiago de Chuco, vallejólogos, redactamos un escrito y lo enviamos al Congreso. Pero se quedó en el camino, cambiaron de gobierno y quedó nada”, lamenta.

Esencia andina

Aldave Palacios estudió comunicación en la Universidad de Lima y tiene una trayectoria de 50 años haciendo documentales. Sostiene que el dedicado a Vallejo, como otros suyos, están realizados desde su esencia andina.

“Con la visión del hombre andino, como soy yo, de Chiquián, Áncash. Andino también como era Vallejo, telúrico. El documental tiene como fondo la canción ´Al río de la Huanchaca´, huainito que solía cantar Vallejo en París y que en el documental lo interpreta Julio Humala. Vallejo es grande, pienso que este documental, hablando en términos cinematógráficos, es solo un fotograma de todo lo que es su vida”. enfatiza Roberto Aldave.

Universal. Detalle de un retrato de Vallejo. Foto: difusión

El filme registra la vida de Vallejo en distintos tiempos y espacios: en Perú y Europa y el mismo documental se ha presentado en Trujillo, Nueva York, Hamburgo, París, entre otras ciudades”, anota el cineasta.

—Tras el documental, ¿qué te produce Vallejo?

—Me conmueve, me hace ver en él no solo un poeta, un escritor que abarcó muchos ámbitos de la literatura muy bien, pero se ha dicho. Yo, como hombre andino, lo veo como un profeta. Pero lo veo también como un aravicu, los poetas del incario; lo veo como amauta, un gran maestro. Pero también lo veo como un quipucamayoc. Trilce para mí es un verdadero quipu, Sí, porque Trilce, como a los quipus, lo analizan y hasta ahora los estudiosos no saben decir con precisión qué es lo que dice.

