Norma Martínez: “El arte debe confrontar”

Con la sala del Teatro Británico llena y una puesta en escena imponente, como antes de la pandemia, el elenco de ‘Escenas de una ejecución’ es aplaudido de pie. La obra ambientada en Venecia del siglo XVI habla del arte y la política, de la corrupción y la verdad en el marco de la Batalla de Lepanto. Norma Martínez es Galactia, la artista a la que le encargan pintar el lienzo triunfal. “Yo digo: ‘soy la hija predilecta del universo para que me manden estos personajes’, nos responde sobre la artista a la que imaginó como una “anarquista” rockera o punk. “Me siento bien identificada, sobre todo en esta terquedad por esa búsqueda de la verdad y por preservar su ética artística”.

Irene Eyzaguirre interpreta a la crítica, pero a la vez, conciliadora. ¿El arte puede estar subordinado a algo?

Creo que el arte no puede estar subordinado a nada . Igual creo que si le encargan algo a un artista siempre se corre el riesgo de que se encuentre con sus propios ideales. En la obra supone la cárcel y casi el destierro social, pero al final el Estado termina asumiendo con inteligencia el planteamiento que ella hace.

Un espectador frente a la pintura llora y se arrodilla. Tú decías que si una obra conmueve tan solo a alguien, el trabajo se logró.

Exactamente. Es tan bonito eso, porque ese es el poder del teatro, es la consigna con la que yo salgo todos los días a actuar. Si no creyera firmemente en eso, creo que no podría haber sostenido mi trabajo hasta ahora y esta obra en particular.

Te parece que también habla de que lo artístico se puede perder por “darle al público lo que quiere”.

Definitivamente. Y sabemos que en muchos casos se empieza a conceder tanto por el aprecio, por el dinero o por lo que sea y perdemos de vista cuál es el rol del arte. El arte debe confrontar y realmente buscar la verdad. El buen arte siempre va a hablar de alguna verdad.

Llevas más de una década en TV Perú, cuatro gobiernos. ¿Crees que hubo algún tipo de censura?

No. Alguna vez, quizá, ha tomado un poquito más de tiempo sacar un programa al aire, o sea, defender la necesidad de algún tema o hay momentos en que nos han dicho que esperemos un poquito para hacer tal o cual cosa por determinadas coyunturas, pero nunca se nos ha obligado a hacer un programa ni se nos ha dicho: ‘este programa no va a salir al aire jamás’.

¿Te has planteado qué te haría dar un paso al costado?

Por momentos, en determinadas coyunturas políticas (sonríe), he dicho: ‘bueno, creo que ya está, acá nomás’. He puesto las cosas en una balanza y he dicho que más allá de mi sensación en este momento, lo más importante es que el programa continúe . ¿Qué haría que dé un paso la costado? Que nos digan qué hacer o que nos digan cómo tratar o manipular el programa. Me encanta hacer Sucedió en el Perú y creo que he conseguido sacar la historia de un lugar solemne, denso y traerla a un lugar más amigable, moderno. Hemos avanzado mucho a pesar de las dificultades que tenemos de presupuesto. Por ejemplo, para viajar, ese es un gran esfuerzo del equipo de producción. Estamos medios locos por esa pasión (sonríe) y ahí seguimos. Acabamos de regresar de Ayacucho, de Paras, donde nació María Parado de Bellido.

¿Qué tan satisfecha estás con tu carrera en el teatro? Es decir, ya has producido y dirigido también.

La verdad me siento orgullosa y satisfecha. En esta obra, además, he encontrado como un dominio de mi técnica, de mi oficio, que me hace sentir tan cómoda en el escenario. Es mi casa y aun siendo mi casa, Galactia cierra un ciclo en mi trabajo artístico. Es…de un nivel bastante alto y tengo otras inquietudes artísticas también, otras rutas a explorar. Obviamente, nunca voy a dejar el teatro. Voy a estar más cercana al cine este año, también necesito un poco de tiempo para realizar ideas que tengo(sonríe).

¿Cómo pintaría Galactia la coyuntura actual?

Creo que Galactia haría un gran circo donde la verdad estaría casi oculta ¿no? Sería un gran reto, de hecho, representar un poco nuestra realidad tan fragmentada. Paras, por ejemplo, es un pueblo que me ha partido el corazón, donde la posta médica no tiene agua, ¡Imagínate! A estas alturas. ¿Cómo pintas todo eso no? ¿Qué se hace con eso? Es duro, yo he elegido mi trinchera y trato de ser fiel lo máximo posible.