Nando López: ”La sociedad pospandemia es violenta y la adolescencia es víctima de ello”

El escritor español Nando López estará en el Hay Festival Arequipa. En esta conversación con La República, explica porqué escribe sobre adolescentes, sus problemas y su forma de visibilizarse. Una de sus obras teatrales “Nunca pasa nada” tendrá una adaptación para que el público del sur la disfrute.

¿Por qué elige la literatura juvenil?

Compagino literatura adulta y la juvenil desde el principio y me interesan ambos frentes. Creo que es muy importante hablar de lo que pasa en la adolescencia. Es una etapa de las decisiones que condiciona cómo seremos en el futuro. La adolescencia actual tiene un contexto complejo con muchos frentes: climático, energético, económico, las nuevas tecnologías, la manera de comunicarse. Todo eso me interesa mucho como escritor.

¿Su experiencia de maestro también fue decisiva?

Hace unos cuantos años fui profesor de secundaria. Mi alumnado tenía entre 12 y 18 años, el trabajar con jóvenes despertó mis ganas de escribir para ellos, contar sus historias.

Hay temas tabú en nuestra sociedad. Por ejemplo, la homosexualidad, el bullying escolar. Sobre ello, hablará con escolares en Moquegua

Es verdad que uno de los temas que ya no deberían ser tabú en ningún lugar es el de la representación de las personas LGTB, de cualquier orientación, identidad de género. En todos mis libros aparecen personajes que son gays, lesbianas, bisexuales, trans, y lo que intento es que los libros sean un espejo donde la juventud se pueda mirar y que les pueda dar fuerzas para hacerse visibles, para contarse porque al final cuando no tienen referentes es muy difícil posicionarte, expresarte. (…) Uno de los libros de los que voy a hablar allá en Moquegua y en Arequipa es esta novela El río de las primeras veces, que es una historia de amor entre dos chicas en un entorno rural, se llaman Carla e Ivana. Esta novela está inspirada en la vida de chicas muy jóvenes que me han escrito por redes sociales, porque querían que hable de sus historias, de cómo es romper esos tabúes, romper esos prejuicios en sociedades más tradicionales, en lugares más pequeños y toda la lucha que queda por hacer.

¿El bullying?

También,hablo mucho de salud mental, autolesiones, trastornos de conducta alimenticia, intentos de suicidio (...) Cuando no lo hablas, no lo cuentas, pues te sientes aun más solo y más perdido. Me preocupa la soledad de muchas adolescentes que viven en entornos violentos familiares. Creo que la literatura puede ser una manera de que se sientan más acogidos, de que tengan una herramienta y un espacio seguro. Los libros también son un lugar seguro.

Un libro reciente con el que ganó un premio, aborda historias que son reales, contadas por ellos mismos ¿cómo ha sido esa experiencia?

Cuál es tu lucha es la primera novela documento oral juvenil que se escribe en español. Son 15 vidas. Es un libro donde se encuentran desde QR con las voces de estas personas, 15 jóvenes, aparecen conversaciones de WhatsApp, e mail. Este libro fue una iniciativa que lanzó SM (fundación en España) que les preguntaba a los adolescentes de 14 a 18 años ¿cuál es tu lucha? . Enviaron audios, correos electrónicos, un montón de testimonios, seleccionamos 15, les hicimos entrevistas a profundidad. A partir de todo ese material, escribí una novela que es una especie de puzzle, de vidas cruzadas, donde esas 15 personas se van encontrando. (…) El libro invita al diálogo, a darnos cuenta de cosas que provocan mucho dolor. Tiene mucha esperanza. Estos 15 jóvenes tienen deseos de luchar, se pueden cambiar las cosas y es algo que me gustaría transmitir a la gente joven que venga al encuentro en Moquegua, o en Arequipa (…)

Estamos en este momento que se está volviendo a la “normalidad” y en los colegios se conoce que los adolescentes están teniendo conductas violentas. Se escuchan muchos casos en el sur, de chicos que llegan hasta agresiones físicas. ¿Qué cree que ha pasado?

Ha sido un paréntesis extraño de dos años, donde todo se venía abajo, donde nada era como creíamos que iba a ser. Esto en la adolescencia ha sido más traumático, sobre todo porque es una etapa de socialización, donde el entorno familiar no es tu lado más amigable, porque tú en ese momento quieres alimentar tu parte más autónoma. Quieres madurar. Que de pronto todo se pare, que te veas encerrado y hasta se limite tu expresión porque estamos con mascarillas, pierdes el contacto físico, humano. Es normal, por desgracia, que cueste retornar la normalidad y que eso también te lleva a que las relaciones personales e interpersonales se vean más conflictuadas. Además, hay que sumar que es una generación a la que le estamos dejando una sociedad llena de problemas, llena de lagunas, de violencia. La adolescencia no es una isla en una sociedad (…) después de la pandemia estamos viviendo conflictos bélicos terribles como el que está sucediendo en Ucrania, estamos viendo explosiones de violencia como en Irán con la lucha de las mujeres en favor de su libertad. Estamos viviendo violencia económica, países en recesión, aumento del facismo, de la ultraderecha, de los discursos de odio. La sociedad pospandemia es muy violenta y la adolescencia no deja de ser víctima de ello, de reproducir el mundo en el que vive. Por un lado, tenemos que plantearnos si desde las escuelas, los institutos, tenemos suficientes recursos para trabajar esto. Por otro lado, en España es un debate abierto que nadie termina de solucionar, es que en los colegios e institutos deberíamos tener más psicólogos, orientadores, expertos en salud mental para atajar estos problemas. Lo otro es ver si a esa adolescencia les estamos dando los lugares para expresarse (…)

En mi primera novela, que se llama La edad de la ira, de la cual se ha hecho una serie de televisión, (…), es un libro que marcó mi vida. Le puse ese título porque quería decir que la adolescencia no es que sea una edad de la ira, sino que vive una edad de la ira porque vivimos donde esa violencia ocurre (…) estamos en una sociedad que tiene mucho que cambiar y reflexionar.v

Me imagino que, a través de sus obras, muchos adolescentes se han sentido reflejados ¿Qué experiencias de retroalimentación nos puede contar?

Son cosas que suceden con mucha frecuencia y es algo motivador para seguir escribiendo. Por el libro El río de las primeras veces, una chica me contaba que después de leerlo le iba a contar a sus padres que tenía novia, que ya no podía seguir callándolo (…), o en temas de salud mental mucha gente que me escribe para decir que va a pedir ayuda (…)

Podría dar un llamado de reflexión a los padres que tienen hijos adolescentes

Es muy complicado ser madre, padre, pero creo que la adolescencia nos necesita. Requiere paciencia, escucha activa y me gustaría sugerir que la literatura, al igual que el cine, que las series, que la música puede ser el camino para hablar con nuestras hijas, hijos. Un libro que compartamos, puede ser la excusa para conversar (…) cuando hablemos con un adolescente no lo hagamos desde la condescendencia, no los infravaloremos.

Puesta en escena

Durante el Hay Festival se estrenará una versión de su obra Nunca pasa nada, que estará dirigida por Miguel Barreda. Los actores son jóvenes arequipeños. El escritor no descarta escribir una obra sobre el montaje de esta obra de teatro. La puesta en escena será el sábado 5 de noviembre.