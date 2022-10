Cantautor Martín Seves: “Todos tenemos derecho a encontrar la felicidad, aunque sea fuera de nuestra propia tierra”

—¿Qué te impulsó la composición del nuevo tema, “La oportunidad” ya disponible en las redes?

—Al ser hijo de madre peruana y padre chileno, y al haber vivido en ambos países, tuve la experiencia de ser inmigrante por partida doble desde muy corta edad. A veces no es posible hallar las mejores condiciones de vida en nuestro hogar y por ello es necesario dejarlo en pos de un mejor porvenir. Además, quise crear consciencia acerca del racismo y la xenofobia, pues aún en tiempos actuales, se trata pésimo a los inmigrantes, cuando en verdad muchos de ellos aportan a los países a los que llegan. Todos tenemos derecho a encontrar la felicidad, aunque sea fuera de nuestra propia tierra.

—La migración es un tema que preocupa a las Naciones Unidas. El caso venezolano, el éxodo en Ucrania, el caso centroamericano pone en agenda un tema vital. ¿Qué tanto se visibiliza este tema en el arte musical?

—En general creo que el arte musical no trata estas temáticas directamente o en la lírica, más bien lo hace de forma implícita. Por ejemplo, muchos estilos musicales, influencias y fusiones han ocurrido gracias a la migración. ¿Cuántas veces un músico viajó a un país, se quedó un tiempo, aprendió y se nutrió de la música de dicho país? Ahora bien, esta preocupación de las Naciones Unidas y el resto de casos que mencionas es algo natural, ya que se sabe que algunas personas no llegan con los documentos debidos o con las mejores intenciones, cometiendo hasta crímenes. Pero yo soy de la idea de que no es justo generalizar, no todos los inmigrantes son así.

—¿Sientes añoranza por la patria, por tu segunda patria y por todo lo que ello implica?

—Por los constantes viajes de Perú a Chile y viceversa a lo largo de mi vida, nunca estuve interesado en el concepto de “patria”. Por lo que sí siento añoranza es por la familia y amigos que tengo en ambos países.

—¿Qué oportunidades se presentan para tu carrera, en Ecuador, un país hermano que te acoge con tus composiciones y con tu canto?

—Por el momento veo oportunidades de difusión y de conciertos puntuales, pero por temas personales, este año estuve dándole más énfasis a mi carrera de traductor y de enseñanza de idiomas, algo que también me llena, y es algo que ha sido difícil de desarrollar antes de dejar Chile. Y bueno, últimamente he tenido el honor de trabajar en algunas grabaciones con el maestro Paco Godoy, connotado pianista del Ecuador.

—Tienes la presencia de tu madre al lado, la gran Victoria Villalobos. Artista peruana que también salió del país en busca de nuevos rumbos y oportunidades. ¿Qué tanto esa fortaleza de familia, de arte, de compañerismo, de musicalidad se acentúa en tu rumbo artístico?

—Mi madre hizo su carrera artística migrando, es decir, empezó en el Perú, pero continuó sus estudios de canto en Argentina y luego en Chile. Claramente es un ejemplo a seguir, el arte requiere ciertos riesgos y sacrificios. La fortaleza que ella me ha mostrado con su forma de vida es incalculable, ha sido mi maestra de canto de toda la vida y valoro mucho su aporte y su apoyo constante.

—¿Están dadas las condiciones para un retorno auspicioso a los escenarios, tras el cierre por pandemia?

—Es lo que estoy haciendo en estos momentos, promocionando este nuevo tema, haciendo gira de medios y presentándome con más frecuencia, ya que cada vez las condiciones sanitarias son más flexibles en cuanto a los conciertos.

—¿Qué nos puedes decir de tu marco musical?

—En este single en particular, tuve la fortuna, el agrado y el honor de trabajar con los más destacados intérpretes del Perú, entre ellos: Coco Vega (Guitarra), Gigio Parodi (Percusión), Willy Cano (Flauta traversa) e Irving Oquelis (Bajo). Uno siempre imagina cómo sonará una canción, los arreglos, etc., pero la forma creativa que tiene el músico peruano de aportar a través de su instrumento es impresionante, de clase mundial diría yo. Transformaron la canción con su enorme talento y la llevaron a otro nivel.

—¿Qué canción y qué temática será sustento de tu siguiente composición?

—Migración y más migración...No estoy con la idea de una estadía fija, o sea, estoy tranquilo aquí en el Ecuador, pero el arte me llama a buscar otros horizontes, algún caos, alguna turbulencia que me ayude a seguir creciendo. En este último tiempo he lanzado dos singles de temática social y vigente, sin embargo creo que esta vez me inclinaré por el lado de la introspección, la reflexión personal acerca del amor, algo que es universal de sobra.

—¿Qué mensaje le das a los jóvenes compositores, que muchas veces encuentran las puertas cerradas a su obra?

—Hay que estar loco para dedicarse a la música, pero no en un mal sentido. La locura para mí se traduce en la tenacidad, en no dejar de luchar por más adversas que sean las circunstancias. Donde todos dicen “es imposible”, ahí mismo es preciso porfiar incansablemente. Como decía Cervantes: “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

—¿Algo que agregar?

—Agradecerte por esta entrevista y por tu constante apoyo. Además, invito a todo el Perú y el mundo a escuchar “La oportunidad”, mi nuevo videoclip que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.