Franca Tagliabue en los senderos de la memoria

La artista plástica Franca Tagliabue está de vuelta. Hace 15 años no exhibía sus obras en las galerías. Pero ahora ha irrumpido con una serie de pinturas y esculturas bajo el título “A veces imagino volver. Redescubriendo memorias”. La muestra está en la galería Índigo (Av. El Bosque (antes Daniel Hernández) 263 - San Isidro). Visitas: de lunes a sábado de 10:30 am a 7:30 p. m., Domingos y feriados de 11:00 a.m. a 7:00 p. m. Ingreso libre.

Y no solo se trata de una exposición de sus trabajos, sino también, a partir de su arte, una invitación a realizar un viaje a la memoria. Los galerista sostienes que la artista “nos propone rememorar nuestras vivencias, abrazar al niño que fuimos, volver a sonreír, saldar cuentas. Conducidos de una manera sutil y lúdica a través de sus dibujos, esculturas y pinturas, todas ellas trabajadas en técnica mixta con tintas, acuarelas, óleos en barra, acrílicos y plumones”.

Una de las pintura que alude a la edad de la infancia. Foto: Difusión.

La muestra en general es como una lluvia de memorias que están reinterpretadas a través de las vivencias actuales. En esta exposición podremos apreciar pinturas que se caracterizan por tener una paleta de colores bastante particular, colores vivos, estridentes y que invitan al buen ánimo, algunas de las pinturas llevan títulos nostálgicos como Garúas de memorias de sol, Registro propio de memorias colectivas, El lugar de las cosas, Volviendo, entre otras.

La artista

Franca Tagliabue es egresada de la carrera de artes plásticas con especialidad en pintura de la PUCP, además ha llevado talleres de Dibujo y Pintura con Miguel Gayo, Técnicas para Talleres de Arte para niños y adolescentes, Taller de dibujos animados, también tiene estudios en Gestión Cultural con el colectivo Desenfranquiciados. Ha ilustrado las carátulas de los libros de poesía La distancia del tiempo y Todavía oscura. Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas en Perú, Bélgica y Holanda. A veces imagino volver es su cuarta muestra individual, previamente ha presentado Cuando nadie ve lo que nadie ve, Todas las puertas no son suficientes y Memoria de la desmemoria.