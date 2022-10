Las casonas de Lima resisten en las pinturas de Sara Merel

Sara Merel vive en una casa antigua, en Miraflores. Desde su puerta o ventana dice que suele mirar cómo Lima va cambiando en su paisaje urbano. Se construyen nuevas edificaciones con nuevos rasgos y formas arquitectónicas. Casonas, como suya, están en peligro de extinción. El avance de las empresas inmobiliarias, es indetenible. Entonces, el tema es resistir. Y esa es su propuesta de su exposición “Entre puntales, que actualmente exhibe en la ciudad Stuttgart, en Alemania. Y acaso por coincidencia, dice, en un espacio cultural que está ubicado en un viejo edificio industrial, construido a fines del siglo XIX y principio del siglo XX.

“Yo he realizado una investigación sobre tema porque estoy en contra de la demolición de casas antiguas para que se construyan nuevos edificios”, dice Sara Merel, desde Stuttgart.

PUEDES VER: Ministerio de Cultura firma convenio para restauración del centro histórico

La artista estudió dibujo en el “Taller Cristina Gálvez” y escultura en el “Taller Margarita Checa”, en Lima. También asistió a la Escuela de Bellas Artes de Roma. Se declara amante de estas casonas y le gustaría que se recuperen porque es parte del barrio antiguo de Miraflores.

“Estas casonas, como no son consideradas patrimonio, las destruyen. Muchas se han demolido y las que aún están de pie, están en peligro”, afirma.

De allí el título de su muestra, “Entre puntales”, porque un puntal es una madera o una barra de material fuerte y resistente que se coloca para sostener un techo o una pared para que no se caiga.

PUEDES VER: Poder Judicial ordena a la Municipalidad de Lima reconstruir el muro de la iglesia San Francisco

— Puntal significa resistir.

— El tema es resistir. Yo he puesto puntales en mi casa. En ese sentido, las pinturas de esta muestra es la metáfora de la resistencia.

— Como no declaradas patrimonio cultural, lo inminente es que las van a demoler. ¿Cómo asumes eso en tu arte?

— Es la parte central de mi tema. Mis pinturas están entre la construcción y destrucción, porque así como se protege, también se destruye mucho. Esas casonas están abandonadas y sobre ellas harán nuevas edificaciones. Están a punto de destruirse o a punto de salvarse. Esa es la tensión.

Las obras Sara Merel también están entre lo abstracto y figurado. El espectador descubrirá que en los entrecruces de líneas, hay formas de estructuras arquitectónicas en las que se aprecia puertas, ventanas y rejas.

— Pero no solo eso. Los colores insinúan paredes viejas, descascaradas, como son las paredes de las casonas.

— Exacto. He trabajado con la textura del fondo del soporte. Le he dado una base de blanco, como a todos los soportes. Luego, he cubierto con mis colores. Y después, lo he desgastado con espátula hasta la base de blanco, como quien hace un negativo. Y han quedado como la superficie de paredes viejas.

El arte siempre estarán ahí. Las casonas de Lima resisten en las pinturas de Sara Merel. ❖

“El tema es resistir. En ese sentido, las pinturas de esta muestra es una metáfora de la resistencia “.