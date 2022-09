Viajar a la infancia

Acompañada de Judy Garland- su irreverente oso de peluche- una niña nos hablará de la familia, de la crisis económica, del desempleo y de lo que significa crecer. ‘Tristeza y alegría en la vida de las jirafas’ es una obra escrita por el portugués Tiago Rodrigues y protagonizada por Alejandra Guerra, quien se convierte en ‘Jirafa’, que con diccionario en mano, reclama- inicialmente- haberse quedado sin señal de cable para ver ‘Discovery Channel’. Alberto Ísola dirige esta obra cuando cumple cinco décadas de carrera.

“Esta obra tenía que estrenarse en el 2020. Dos años después de la pandemia y la crisis, tiene una carga particular. La pieza se escribió en el 2011, un año muy duro para la sociedad portuguesa, el primer ministro que aparece en la obra es Pedro Passos Coelho, un personaje real. Para nosotros el padre es (un actor) desempleado y digamos, uno de los sectores que más golpeó la pandemia, fue el mundo de las artes”, comenta el director sobre la obra que tiene más de un aspecto de ‘El mago de Oz’, como el oso Judy Garland, procaz, enfrentándose al primer ministro.

Ísola pensó en Alejandra Guerra - a quien conoce “desde que nació”- por ser una artista acostumbrada a interpretar personajes complejos. “Es una actriz increíble porque asume papeles difíciles y les da una dimensión particular. Lo más importante fue tratar de recordar y recuperar las cosas de la infancia de cada uno”.

Tras la muerte de su madre, ‘Jirafa’ vive sola con un padre que hace sumas y restas para pagar las cuentas. “Tiene que lidiar con una niña que ha estado mucho más cerca de la madre. La muerte es, además, un tema de misterio en la obra, nunca sabemos exactamente qué pasó ¿no? Pensamos que es muy probable que se haya suicidado, porque es un tema del que no se habla en la obra. Y de alguna manera con Alejandra, sentimos que lo que le pasaba a la niña a lo largo de la obra, es que empezaba a entender qué había sucedido con la madre”.

"Tristeza y alegría en la vida de las jirafas" es una obra que se presentará de jueves a domingo en el teatro de la U. Del Pacífico. Foto: difusión

El suicidio, añade Ísola, es aún tema tabú, pero del que es necesario hablar. “Sentimos que había un tema, ese silencio además, ese misterio alrededor de la muerte. Es lamentablemente un tema muy cercano ¿no? En estos últimos años. Hemos visto mucha gente que se fue y nos queda también ese sinsabor, ese misterio y esas secuelas. Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo complicado. El teatro es un espacio fundamental de reflexión”.

La obra también aborda el optimismo y el pesimismo. Para Ísola “el vaso nunca está” ni medio lleno ni medio vacío. “Diría que soy pesimista, porque siempre pienso que las cosas van bastante mal. Pero yo no siento nunca que ese es un motivo para rendirse, sino, todo lo contrario, que es un motivo para pelear y salir adelante. (En el teatro)nunca habíamos parado, pero sirvió para darnos cuenta de la precaria situación que vivimos en este país, a todo nivel, económico y político”.

El actor y director que continuará con sus proyectos en provincias, no descarta dedicarle funciones u homenajes a Diego Bertie, quien fue su alumno. “Yo pienso en él todos los días. Lo recuerdo siempre, fue una persona que admiré y quise, admiro y quiero. Por ahora esa es mi manera ¿no? Quizá en algún momento sea algo más específico, pero creo que esa es mi manera de quererlo, tenerlo siempre presente. Es un proceso difícil, pero no pasa un día que no le exprese mi cariño a pesar de que no esté”.