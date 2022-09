El violín de Ara Malikian se escuchará en Lima

Es uno de los mejores violinistas del mundo. Y ofrecerá en Lima, por primera vez, un concierto en el Gran Teatro Nacional. Se llama Ara Malikian, es libanés y tiene apariencia de un rockero furioso. Pero no, es un maestro de la música. Su violín parece que tuviera la virtud de devolverle la felicidad al mundo.

Ara Malikian, que ha ofrecido conciertos en las mejores salas del mundo de cinco continentes y tiene más de cuarenta discos, llega con la gira que ha denominado “The Ara Malikian World Tour”. Le acompañan sus músicos: Iván ‘Melón’ Lewis (piano), Iván Ruiz Machado (bajo), Georvis Pico Milán (batería) y Dayan Abad (guitarra) con la gira ‘The Ara Malikian World Tour’.

Su repertorio propiamente cubre todas las grandes obras escritas para violín de maestros clásicos, entre otros, Schumann, Paganini, Bach y Vivaldi. Pero también de compositores actuales. Y en varios casos, su violín ha servido para la banda sonaras de películas, como algunas de Pedro Almodóvar.

Historia de vida

Ara Malikian nació en la ciudad de Líbano, en 1968. Su familia, de origen armenio, vivía el drama de la guerra civil libanesa. Su padre era un aficionado del violín y le inculcó a cultivarlo desde cuando Malikian era muy niño.

“A los siete, ocho años, cuando mi padre se puso un poco más pesado, empezó a obligarme a estudiar horas, horas y horas, y yo practicaba con lágrimas en los ojos, porque no quería. Me gustaba el violín, pero me gustaba jugar con mis amigos y hacer lo que le gustaba a cualquier niño de ocho años, pero mi padre era muy terco y me obligó a practicar todo el día. Hoy le estoy agradecido.”, ha contado en una entrevista.

Asimismo, muchas veces ha recordado que en tiempo de guerra, en los refugios, él se aferraba a su violín mientras se escuchaba los bombardeos. Pero no había otro lugar que esos refugios antiáreos para estudiar o tocar su violín.

Tenía 12 años cuando ofreció su primer concierto. Su avance fue rápido. En uno de esos conciertos, cuando ya tenía 14 años, le escuchó el director de orquesta Hans Herbert-Jöris, quien, al reconocer su talento, le buscó una beca del gobierno alemán. Así Malikian llegó a estudiar en Hochschule für Musik und Theater Hannover. Era el alumno más joven en esa prestigiosa escuela. Después complementó sus estudios en Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Con los años, se estableció en España, en donde se casó con la actriz Nata Moreno.

Los galardones que ha recibido hasta ahora prueban largamente su talento. Ha ganado los premios internacionales Felix Mendelssohn (Berlín, 1987) y Pablo Sarasate (Pamplona, 1995). Asimismo, Niccolo Paganini (Génova), Zino Francescatti (Marsella), Rodolfo Lipizer (Gorizia), Juventudes Musicales (Belgrado), entre otros.

Ahora Lima tendrá el privilegio de escuchar el violín de Ara Malikian. ❖

El dato

El concierto. Será el próximo lunes 26 de septiembre en le Gran Teatro Nacional, 8 p. m. Entradas: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-the-ara-malikian-world-tour-49927