Exhiben libros del virreinato del Perú en el Centro Cultural Garcilaso

Escritura y memoria de otros tiempos. El Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores exhibe la muestra “Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada hasta la Independencia”. Se trata de una exposición organizada por el C. C. Garcilaso, el Instituto Cervantes de España y la Biblioteca Nacional del Perú y está curada por el poeta y gestor cultural Alonso Ruiz Rosas y Marta Ortiz Canseco, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

La exposición ofrece una muestra representativa de la producción bibliográfica del virreinato del Perú, así como publicaciones de autores de origen peruanos que se editaron en otras latitudes. Muchas de estas muestras -libros, manuscritos y mapas- proceden del fondo bibliográfico de la Biblioteca Nacional y otras son reproducciones que complementan la exposición.

“Esta muestra lo que quiere es poner en valor el hecho de que el Perú, en particular, Lima, fue el centro de la cultura letrada en América del Sur a partir del siglo XVI. Eso es algo muy importante que debemos remarcar porque veces no sabemos o no recordamos”, señala Ruiz Rosas.

PUEDES VER: Omar Aliaga presentará su primera novela Los hombres que mataron la primavera

Recuerda que la primera imprenta que se estableció en América del Sur fue en el virreinato del Perú, en Lima, en 1564, y que el primer libro que se imprimió fue un catecismo trilingüe: español, quechua y aimara.

“Hasta 1700 –agrega Ruiz Rosas- solo hubo imprenta en Lima. Al llegar la imprenta hay una producción bibliográfica y aparecen figuras excepcionales en muchas ramas del saber. Muchos fueron publicados en el Perú, otros en España e inclusive en otros lugares, como en Roma, como es el caso de El Lunarejo”.

Asimismo, señala que otros autores no fueron publicados en el virreinato y que sus obras se mantuvieron inéditas y que al cabo de los siglos han aparecido, como el caso de la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala y obras de Bernabé Cobo.

PUEDES VER: Sobrevivientes del rock enfermo se presentan en la Casa de La Literatura

La presencia del libro en el virreinato del Perú también tuvo un rol para la independencia del Perú porque incubó y agitó ideas libertarias.

“El otro tema, que es interesante de la muestra, es que el libro, si se quiere decir, se utilizó para la dominación, pero también fue un arma de liberación, porque desde el inicio del virreinato, con las obras de Bartolomé de las Casas y de los teólogos dominicos empieza a desarrollarse en la escritura, en los libros, un pensamiento crítico que después van a nutrir muchas de las reflexiones libertarias de la emancipación”, arguye Ruiz Rosas.

PUEDES VER: Gonzalo Higueras presentará El último tallán en la Feria del Libro de Paita

Sostiene que la independencia no solo fue resultado de la ilustración francesa, sino también que ese pensamiento religioso crítico del siglo XVI dejará una huella profunda en las ideas y la cultura peruana, que es, como sabemos, de esencia criolla, mestiza e indígena.

El dato

Muestra. En el C. C. Garcilaso. Jr. Ucayali 391, Lima. Visita: martes a viernes de 10 a.m. a 8 p.m.; Sáb, Dom y feriados, de 10 a. m. a 6 p. m. Hasta 13 de noviembre. Libre.